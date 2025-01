Đắk Nông: Tiêu hủy 1 tấn thực phẩm đông lạnh không nguồn gốc

Trước đó, ngày 20.12.2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại một cơ sở kinh doanh ở P.Nghĩa Tân (TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) do ông B.H.H. đứng tên chủ hộ kinh doanh.

Thực phẩm đông lạnh không có nguồn gốc xuất xứ tại cơ sở kinh doanh ở TP.Gia Nghĩa ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện kho lạnh trong khu vực kinh doanh của ông H. có chứa 1.073 kg hàng hóa là thực phẩm đông lạnh, gồm: nội tạng động vật, bẹ sữa non, râu mực… không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ông H. khai nhận số hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cơ sở kinh doanh của ông H. không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc trên để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng tiêu hủy thực phẩm đông lạnh không có nguồn gốc ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt chủ cơ sở kinh doanh số tiền 55 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; kinh doanh thực phẩm không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.