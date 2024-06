Đảm bảo an ninh, sức khỏe cho thí sinh thi lớp 10

Chỉ đạo của UBND TP.HCM về kỳ thi lớp 10

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã yêu cầu Sở Y tế TP chỉ đạo các tuyến y tế cơ sở, các bệnh viện trên địa bàn sẵn sàng phối hợp với các điểm thi, tạo điều kiện ưu tiên cấp cứu và chăm sóc sức khỏe cho TS; chứng nhận bệnh, thương tích chính xác và nhanh chóng khi có những bất trắc xảy ra trong quá trình thi.

UBND TP.HCM yêu cầu xây dựng các phương án đảm bảo an toàn, sức khỏe cho tất cả TS

NHẬT THỊNH

Xây dựng các phương án đảm bảo an toàn, sức khỏe cho tất cả TS, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi, chấm thi. Xử lý kịp thời khi có các tình huống phát sinh.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM gửi văn bản đến UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện về việc hỗ trợ đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi lớp 10 năm 2024.

Theo đó, Sở An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại các địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, hàng rong, quán ăn phục vụ TS tại các điểm thi và khu vực xung quanh điểm thi, cụm thi. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật (nếu có).