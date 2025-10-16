Đảm bảo chất lượng, an toàn cho lễ mở ký Công ước Hà Nội

Báo cáo của ban chỉ đạo lễ mở ký cho biết, tính đến ngày 14.10 đã có 93 đoàn do lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo bộ ngành các nước làm trưởng đoàn khẳng định tham dự sự kiện cùng hơn 1.000 đại biểu và báo chí.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị cho lễ mở ký Công ước Hà Nội Ảnh: TTXVN

Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về ma túy và tội phạm (UNODC) xây dựng chương trình lễ mở ký, cũng như 8 sự kiện cấp cao do lãnh đạo các bộ, ngành liên quan Việt Nam và UNODC điều hành; 38 hội thảo, thảo luận chuyên môn và hơn 20 gian hàng triển lãm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đăng cai mở lễ ký Công ước Hà Nội là một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên Việt Nam là chủ nhà để tổ chức mở ký một công ước của LHQ, trong bối cảnh vấn đề chống tội phạm mạng đang được quan tâm.

Chủ tịch nước khẳng định, việc chủ trì lễ mở ký là minh chứng cho thấy Việt Nam là một quốc gia chủ nhà có trách nhiệm; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; sẵn sàng đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới; tuân thủ Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

Để lễ mở ký đạt được yêu cầu cao nhất, Chủ tịch nước lưu ý các cơ quan chức năng, rà soát sự phối hợp trong nội bộ từng bộ ngành và giữa các bộ ngành, TP.Hà Nội, bảo đảm chặt chẽ từ kịch bản, nội dung, kế hoạch, tiến độ, chất lượng triển khai. Cùng với đó đánh giá kỹ lưỡng các nội dung đã chuẩn bị từ các khâu kỹ thuật, nội dung, lễ tân, an ninh; xem xét những vấn đề gì có khó khăn, vướng mắc phải giải quyết, tháo gỡ, bảo đảm công tác tổ chức chu đáo, chất lượng, an toàn tuyệt đối.