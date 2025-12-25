Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Đảm bảo môi trường không khói thuốc là nhiệm vụ của các cơ sở y tế

Liên Châu
Liên Châu
25/12/2025 19:04 GMT+7

Mỗi năm, hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh cả nước tiếp đón khoảng gần 20 triệu lượt người. Cần duy trì môi trường trong lành và không khói thuốc lá để bảo vệ sức khỏe tất cả nhân viên y tế và người dân.

"Việt Nam hiện có hệ thống y tế rộng khắp với hơn khoảng 1.700 bệnh viện công lập, 406 bệnh viện tư nhân, cùng hàng chục nghìn phòng khám tư nhân. Mỗi năm, hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh này tiếp đón trung bình khoảng gần 20 triệu lượt người khám bệnh nội trú và ngoại trú.

Bệnh viện công và tư phải đảm bảo môi trường không khói thuốc lá - Ảnh 1.

Cơ sở y tế không khói thuốc là yêu cầu bắt buộc

ẢNH: LIÊN CHÂU

Với mật độ tập trung đông đúc như vậy, duy trì một môi trường trong lành và không khói thuốc lá là nhiệm vụ quan trọng của các cơ sở y tế giúp tránh nguy cơ phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động của tất cả nhân viên y tế cũng như người dân đến khám, chữa bệnh; bảo vệ người bệnh trước ảnh hưởng xấu đến sức khỏe do khói thuốc".

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã nhấn mạnh yêu cầu trên với các cơ sở khám chữa bệnh, tại lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" do Quỹ  Phòng chống tác hại thuốc lá, Báo Sức khỏe và đời sống tổ chức ngày 25.12. 

Theo ban tổ chức, cuộc thi phát động tháng 9.2025 có sự tham gia của hơn 200 cơ sở khám, chữa bệnh cả nước, là dịp các cơ sở y tế thể hiện việc thực hiện những tiêu chuẩn thực hiện môi trường không khói thuốc lá, thúc đẩy các đơn vị thực hiện nghiêm quy định "Cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế". 

Qua đó, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các bệnh viện trong thực hiện bệnh viện không khói thuốc; để ý thức tuân thủ pháp luật trong thực hiện bệnh viện không khói thuốc trở thành một nét văn hóa nghề nghiệp với các nhân viên y tế.

Các năm qua, tỷ lệ sử dụng thuốc lá trên toàn cầu đã giảm từ 22,7% (năm 2007) xuống 17,3% (năm 2021), sau khi nhiều quốc gia áp dụng các chính sách kiểm soát thuốc lá dựa trên bằng chứng khoa học, cùng cam kết thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), giúp cứu sống hàng triệu người khỏi bệnh tật và tử vong sớm do hút thuốc lá.

Hút thuốc lá khiến ung thư phổi kháng thuốc

bệnh viện tư nhân Bộ Y tế thuốc lá điện tử nhân viên y tế thuốc lá
