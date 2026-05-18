Đời sống Ẩm thực

Đám giỗ miền Tây 'có 1 không 2': Đãi tiệc kiểu băng chuyền trên mặt nước

Dương Lan
18/05/2026 11:09 GMT+7

Thay vì bày món ăn theo mâm bàn truyền thống, một gia đình miền Tây đặt hàng chục thau đồ ăn nổi trên mặt nước để chạy vòng quanh như băng chuyền, khiến khách dự đám giỗ và dân mạng thích thú.

Theo clip được chia sẻ, không dọn mâm bàn truyền thống trong tiệc đám giỗ, gia đình miền Tây này đặt thức ăn vào những chiếc thau lớn rồi thả xuống bể nước để các thau trôi vòng quanh. Khách mời thích món nào có thể gắp ngay món đó, tạo cảm giác như đang thưởng thức theo kiểu băng chuyền.

Điều đặc biệt là gia chủ chuẩn bị nhiều thau cho cùng một món ăn để thực khách không phải chờ đợi quá lâu mới đến lượt món mình yêu thích. Đoạn clip về đám giỗ miền Tây này đặc biệt thu hút 14 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận tương tác.

Đám giỗ miền Tây độc lạ với tiệc kiểu băng chuyền

ẢNH: NVCC

Bà Phạm Thị Kiểu (46 tuổi, ở An Giang) cho biết chiếc bể nước ban đầu được gia đình thiết kế làm nơi tụ họp bạn bè, hàng xóm mỗi khi rảnh rỗi.

Trong đám giỗ vừa qua, chồng bà nảy ra ý tưởng phục vụ món ăn theo kiểu băng chuyền ngay trên mặt nước. Ông lắp thêm mô tơ tạo dòng nước để những chiếc thau đựng thức ăn có thể trôi vòng quanh liên tục. Khách mời thấy món mình thích có thể gắp ngay khi thau đi ngang qua, hoặc giữ nhẹ để chiếc thau tạm dừng trước mặt.

Bà Kiểu chuẩn bị đồ ăn theo kiểu băng chuyền

ẢNH: NVCC

"Chồng tôi thiết kế phần đế lót khá chắc chắn nên suốt buổi tiệc không có chiếc thau nào bị lật. Mọi người đến dự đám giỗ đều thích thú với cách đãi tiệc này và ăn rất nhiệt tình những món tôi chuẩn bị", chị Ngọc Yến chia sẻ.

Theo bà Kiểu, gia đình từng nghĩ đến việc đặt thức ăn lên xuồng nhỏ nhưng sức chứa không nhiều bằng 30 chiếc thau nhựa. Để món ăn trông sạch sẽ và bắt mắt hơn, bà cắt lá chuối lót bên dưới, lau chùi cẩn thận rồi trang trí thêm rau xà lách để tạo điểm nhấn và hạn chế khoảng trống trên thau.

Clip đãi tiệc đám giỗ miền Tây kiểu băng chuyền thu hút 14 triệu lượt xem trên mạng xã hội

"Chúng tôi thiết kế các món đặt theo kiểu băng chuyền nhưng có thể dừng lại được. Mỗi món được lặp lại 4 - 5 lần nên mọi người không phải chờ đợi lâu đến lượt lựa món muốn thưởng thức. Các món có trong đám giỗ như gà hấp, vịt nướng, ốc hấp, hàu nướng… được bày biện đầy đủ để mọi người ăn uống thoải mái. Chúng tôi sử dụng thau mới với kích cỡ lớn để đựng đồ ăn thoải", bà Kiểu cho hay.

Trước đó vài ngày, chồng bà đã thay nước mới ở bể và bình thường cũng không nuôi cá trong bể nên không ảnh hưởng đến đồ ăn đặt phía trên. Vợ chồng bà vốn hiếu khách nên sau phần đãi tiệc chay buổi sáng, gia đình tiếp tục mời thêm bạn bè và hàng xóm đến dự tiệc mặn buổi chiều.

Khách mời đều tỏ ra thích thú trước cách bày biện độc đáo của gia đình. Nhiều người tranh thủ quay lại những khoảnh khắc của đám giỗ miền Tây độc đáo này để gửi cho người thân hoặc đăng tải lên mạng xã hội. Thay vì ngồi tách biệt như thông thường, mọi người cùng quây quần bên bể nước, thưởng thức các món đặc sản.

