Đàn bò bất ngờ xuất hiện trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Bá Cường
04/05/2026 11:08 GMT+7

Một đàn bò bất ngờ xuất hiện trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ gây nguy hiểm cho các phương tiện đang di chuyển.

Sáng nay 4.5, Văn phòng quản lý đường bộ 2.4 thuộc Khu quản lý đường bộ 2 cho biết đơn vị đang khắc phục sự cố khiến một đàn bò đi vào tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Trước đó vào sáng nay 4.5, người dân lan truyền một clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh một xe ô tô được cho là di chuyển trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn đi qua xã Cồn Tiên thì bất ngờ gặp một đàn bò khoảng 10 con đang đi trên đường. Vụ việc khiến xe ô tô phải giảm tốc độ, chờ đàn bò đi qua mới tiếp tục di chuyển được.

Đàn bò xuất hiện trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ được người dân ghi lại

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Văn phòng quản lý đường bộ 2.4 xác nhận vụ việc nói trên diễn ra vào lúc 6 giờ sáng nay.

"Có một đơn vị thi công thuộc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thi công tuyến đường hạ tải. Trong quá trình thi công phải mở hàng rào để chở nguyên vật liệu và máy móc vào, lúc này có một đàn bò đi vào thì lập tức đơn vị bảo trì và lực lượng CSGT đã lùa xuống ngay, chưa lên được cao tốc, chỉ mới lên dốc của nút giao", đại diện Văn phòng quản lý đường bộ 2.4 nói.

Sau sự cố, Văn phòng quản lý đường bộ 2.4 cũng đã chỉ đạo, nhắc nhở các đơn vị liên quan đặc biệt là đơn vị thi công cần cẩn trọng, tránh tình trạng trên tiếp tục xảy ra gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ Đàn bò đường hạ tải Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh
