Tối 21.12, đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an tỉnh An Giang truy vết, bắt giữ nghi phạm Lê Quyên Bình (37 tuổi, trú tại An Giang) trong nhóm "dàn cảnh mua bán đá thiên thạch, cướp 1,5 tỉ đồng".

Đại tá Tuấn thông tin, 2 nghi phạm trong nhóm này là Trần Ngọc Mộng (42 tuổi, trú tại P.Hòa Hiệp, Đắk Lắk); Kha Minh Cường (32 tuổi, trú tại TP.Cần Thơ) là người trực tiếp ném bột ớt vào mặt bị hại đã đến đơn vị đầu thú. Đơn vị đã truy thu 570 triệu đồng là tang vật trong vụ cướp.

Nghi phạm Lê Quyên Bình tại cơ quan chức năng ẢNH: HOÀNG ANH

Trước đó, ngày 13.12, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm cướp tài sản xảy ra tại P.Tuy Hòa. Nhóm nghi phạm đã dàn cảnh mua bán đá thiên thạch, thủ sẵn bột ớt ném vào mặt bị hại, cướp túi xách có số tiền 1,5 tỉ đồng rồi lên xe ô tô tẩu thoát.

Sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra và bắt giữ Trương Tiểu Điền (26 tuổi, trú tại Cà Mau) trong nhóm này.

Hai nghi phạm Trần Ngọc Mộng (trái) và Kha Minh Cường (phải) ẢNH: HOÀNG ANH

Ngày 14.12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản, tập trung lực lượng điều tra và xác định 7 người liên quan. Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt, vận động 4 nghi phạm ra đầu thú.

Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi 3 người còn lại, gồm: Phan Văn Tân (38 tuổi, trú tại TP.Cần Thơ); Phạm Hoài Thưng (30 tuổi, trú tại Đồng Tháp); Trần Hoài Thanh (31 tuổi, trú tại Vĩnh Long) nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để trình diện, hợp tác điều tra nhằm hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.