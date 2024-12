Dàn diễn viên Anh quốc đến Việt Nam biểu diễn vở 'Beauty and the beast'

Các diễn viên của vở Beauty and the beast hào hứng khi lần đầu đến Việt Nam

Ảnh: BTC

Show diễn pantomime Beauty and the beast (tựa tiếng Việt: Người đẹp và quái vật) không chỉ mang đến câu chuyện cổ tích quen thuộc với cách kể sáng tạo mà còn đưa người xem đến gần hơn với văn hóa sân khấu quốc tế - pantomime, hình thức hài kết hợp âm nhạc và tương tác truyền thống tại Anh. Vở diễn được dàn dựng bởi ê kíp tài năng từ Anh quốc, bao gồm đạo diễn Paul Winterford, nữ chính Charlotte Castle trong vai Belle, Tom Liggins trong vai quái vật, Michael Auger (quán quân British's Got Talent 2014) trong vai Gaston, và phần âm nhạc đến từ những nghệ sĩ quốc tế.

Trong buổi họp báo giới thiệu vở diễn Beauty and the beast được tổ chức tại TP.HCM, không khí trở nên sôi động khi các học sinh được giao lưu với ê kíp và xem một đoạn trích của vở diễn. Đạo diễn Paul Winterford cho biết rất hạnh phúc khi chứng kiến sự hào hứng của các em nhỏ Việt Nam dành cho vở diễn. Ông cho hay: "Điều đặc biệt của pantomime là tính tương tác cao, không có bức tường ngăn cách giữa diễn viên và khán giả. Chúng tôi luôn nỗ lực làm sao để mọi người, đặc biệt là trẻ em, cảm thấy mình là một phần của câu chuyện. Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng để loại hình này phát triển, và tôi mong sẽ mang đến nhiều vở diễn hơn trong tương lai".

Dàn diễn viên thích thú khi giao lưu với khán giả nhí tại TP.HCM Ảnh: BTC

Trong khi đó, diễn viên Charlotte Castle - nữ chính đóng vai Belle, chia sẻ: "Khi hóa thân thành Belle, tôi không chỉ diễn xuất mà còn truyền tải thông điệp về sức mạnh của tình yêu và lòng tốt. Với vai trò này, tôi muốn các em nhỏ tại Việt Nam hiểu rằng vẻ đẹp thực sự đến từ trái tim và lòng nhân ái, không phải ngoại hình".

Không chỉ dừng lại ở giải trí, pantomime còn là một cách giáo dục mạnh mẽ giúp trẻ em phát triển toàn diện. Thông qua những đoạn hội thoại sống động, trẻ được rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ và cách bày tỏ ý tưởng. Nội dung sáng tạo và những tình huống bất ngờ khơi dậy trí tưởng tượng, trong khi tương tác trực tiếp với diễn viên giúp trẻ cải thiện kỹ năng giao tiếp và tăng cường sự tự tin. Đặc biệt, môi trường thân thiện và an toàn trong các vở diễn pantomime khuyến khích trẻ dám thể hiện bản thân, mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho các em.

Theo ban tổ chức, vở diễn là hình thức giáo dục thông qua nghệ thuật Ảnh: BTC

Bà Đỗ Thu Giang, giám đốc AMO Vietnam - đơn vị tổ chức vở diễn Beauty and the beast bày tỏ: "Chúng tôi tin rằng nghệ thuật không chỉ là giải trí mà còn là phương pháp giáo dục hiệu quả. Khi đưa Beauty and the beast về Việt Nam, tôi muốn các em nhỏ không chỉ được xem một vở diễn chất lượng quốc tế mà còn cảm nhận thế giới quan và khám phá những điều mới lạ từ nền văn hóa Anh quốc".

Panto Beauty and the beast (tựa Việt: Người đẹp và quái vật) dự kiến diễn ra ở Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) từ ngày 6 đến 8.12 và Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) từ ngày 13 đến 15.12. Giá vé chương trình dao động từ 650.000 đồng - 1.500.000 đồng. Khán giả có thể mua vé tại https://amovietnam.vn/pantomines-beauty-and-the-beast/ Trẻ em cao từ 1 mét trở lên yêu cầu có vé ngồi riêng và dưới 16 tuổi yêu cầu đi cùng người giám hộ, người lớn hoặc người thân.