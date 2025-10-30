Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Dàn diễn viên 'khủng' tham gia phim 'Tây Sơn thất hổ tướng'

Đức Nhật
Đức Nhật
30/10/2025 17:10 GMT+7

NSND Trần Nhượng, NSƯT Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu cùng các diễn viên trẻ Thành Tá, Bùi Trung Thái, Giang Lê … sẽ tham gia phim 'Tây Sơn thất hổ tướng – Kỳ nam cung thủ Lý Văn Bưu'.

Ngày 30.10, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai phối hợp cùng nhà sản xuất Vfilms tổ chức lễ công bố dàn diễn viên và buổi thử vai cho bộ phim Tây Sơn thất hổ tướng – Kỳ nam cung thủ Lý Văn Bưu.

Dàn diễn viên 'khủng' tham gia phim 'Tây Sơn thất hổ tướng'- Ảnh 1.

Lễ công bố dàn diễn viên trong phim Tây Sơn thất hổ tướng - Kỳ nam cung thủ Lý Văn Bưu

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phim xoay quanh nhân vật Lý Văn Bưu – một trong "Tây Sơn thất hổ tướng", vị đại tướng trung nghĩa, cương trực và thiện chiến. Từ một giấc mộng kỳ lạ giữa đêm, ông bị cuốn vào chuỗi âm mưu cung đình: vua lâm bệnh, quyền thần thao túng triều chính, những cái chết bí ẩn nối tiếp xảy ra. Giữa ranh giới trung quân và trung nghĩa, giữa nghĩa nước và tình nhà, Lý Văn Bưu phải dùng trí tuệ, bản lĩnh và cây cung để vạch trần từng lớp âm mưu.

Phim mở ra một bức tranh chính kịch lịch sử pha yếu tố trinh thám, khắc họa hình ảnh người anh hùng cô độc, kiêu hùng giữa thời cuộc đảo điên.

Tây Sơn thất hổ tướng – Kỳ nam cung thủ Lý Văn Bưu có sự tham gia của NSND Trần Nhượng, NSƯT Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu cùng các diễn viên trẻ Thành Tá, Bùi Trung Thái, Trương Trần Kiên, Giang Lê, Minh Trà và một số diễn viên, TikToker nổi tiếng khác.

Dàn diễn viên 'khủng' tham gia phim 'Tây Sơn thất hổ tướng'- Ảnh 2.

Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên gạo cội như NSND Trần Nhượng, NSƯT Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Mỗi nhân vật trong phim được khắc họa với số phận riêng, nhưng cùng gặp nhau ở nghĩa khí, lòng can đảm và tình yêu nước. Phần phim đầu tiên tái hiện hình ảnh võ tướng Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu – người nổi tiếng với khả năng huấn luyện ngựa và tài bắn cung "trăm phát trăm trúng". Với cấu trúc chính kịch kết hợp điều tra, bộ phim hứa hẹn mang đến cho khán giả hành trình kịch tính giữa trung nghĩa và quyền lực.

Tây Sơn thất hổ tướng – Kỳ nam cung thủ Lý Văn Bưu do Võ Đức đạo diễn, dự kiến bấm máy vào cuối tháng 12 tới và phát hành vào tháng 6.2026. 

Thăm đàn tế trời đất - nơi trời trao 'xã tắc' cho nhà Tây Sơn

Thăm đàn tế trời đất - nơi trời trao 'xã tắc' cho nhà Tây Sơn

Đài Kính Thiên hay đàn tế trời đất không chỉ là một thắng cảnh mà còn là chứng tích lịch sử quan trọng, gắn liền với những truyền thuyết kỳ bí về việc Nguyễn Nhạc được trời trao thiên mệnh.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
