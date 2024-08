Dàn diễn viên 'Vườn sao băng' bản Hàn ra sao sau 15 năm?

Tính đến thời điểm hiện tại, trong số dàn diễn viên Vườn sao băng bản Hàn, Lee Min Ho là cái tên nổi tiếng và đạt được nhiều thành công nhất. Trong khi đó, một số người vẫn tiếp tục sự nghiệp điện ảnh, truyền hình và âm nhạc. Tuy nhiên, bất kể làm gì thì họ vẫn được khán giả yêu mến và nhắc đến thường xuyên.

Lee Min Ho (vai Goo Joon Pyo)

Sau thành công của Vườn sao băng, Lee Min Ho trở thành cái tên được săn đón hàng đầu châu Á. Các bộ phim truyền hình như: Thợ săn thành phố, The Heirs, Huyền thoại biển xanh hay Quân vương bất diệt do tài tử đóng chính đều lọt top những tác phẩm ăn khách nhất.

Lee Min Ho được yêu thích nhờ vẻ ngoài điển trai và nhiều lần được bình chọn là nam diễn viên quyến rũ nhất Hàn Quốc INSTAGRAM ACTORLEEMINHO

Năm 2011, Lee Min Ho xác nhận hẹn hò với Park Min Young nhưng mối quan hệ này kéo dài chưa đầy 1 năm. Từ năm 2015 đến 2017, ngôi sao 8X công khai tình cảm với Suzy và nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ. Hiện tại, nam diễn viên duy trì cuộc sống độc thân và tập trung cho sự nghiệp với phần 2 của bộ phim Pachinko dự kiến ra mắt vào ngày 23.8 tới.



Goo Hye Sun (vai Geum Jan Di)

Không chỉ là một diễn viên, Goo Hye Sun còn là một ca sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn phim, nhà sản xuất và tác giả viết sách tài năng. "Nàng cỏ" kết hôn với nam diễn viên Ahn Jae Hyun vào năm 2016. Tuy nhiên đến tháng 8.2019, cô bất ngờ tuyên bố ly hôn và hé lộ cuộc sống hôn nhân được xem như địa ngục.

Dù cuộc sống đời tư có nhiều rắc rối nhưng không thể phủ nhận Goo Hye Sun là một cô gái xinh đẹp và đa tài INSTAGRAM KOOKOO900

Bỏ qua những lùm xùm trong quá khứ, Goo Hye Sun vừa chia sẻ niềm vui với người hâm mộ khi đỗ chương trình thạc sĩ của viện khoa học danh tiếng bậc nhất Hàn Quốc với số điểm cao ngất ngưởng.



Kim Hyun Joong (vai Yoon Ji Hoon)

Cựu thành viên nhóm nhạc SS501 đã có sự nghiệp solo thành công với một số đĩa đơn và album ăn khách tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, sự nghiệp của "mỹ nam" đẹp nhất Kbiz gặp biến cố lớn khi anh bị bạn gái cũ tố bạo hành. Mặc dù đã được tòa án xóa bỏ một số cáo buộc vào năm 2016 nhưng điều đó không thể giúp Kim Hyun Joong lấy lại danh tiếng.

Người hâm mộ cảm thấy đáng tiếc cho sự nghiệp của Kim Hyun Joong bởi thời điểm Vườn sao băng phát sóng, sức ảnh hưởng của anh còn "lấn át" cả nam chính Lee Min Ho INSTAGRAM HUYNJOONG860606

Năm 2022, Kim Hyun Joong thông báo đã kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí và hiện tại anh có cuộc sống yên bình bên bà xã và con trai nhỏ.



Kim Bum (vai So Yi Jung)

Được kỳ vọng cao nhưng sự nghiệp của Kim Bum sau Vườn sao băng không có nhiều khởi sắc. Mặc dù chăm chỉ thay đổi hình tượng và xuất hiện trong các bộ phim khác nhau nhưng những tác phẩm của anh như Law School, Ghost Doctor hay Tale of the Nine Tailed 1938 đều không thật sự thành công về mặt thương mại.

Vườn sao băng giúp Kim Bum một bước thành sao nhưng cũng là bước cản quá lớn trong sự nghiệp mà Kim Bum mãi không thể vượt qua INSTAGRAM K.KBEOM

Kim Joon (vai Song Woo Bin)

Kim Joon ra mắt với tư cách là ca sĩ trong nhóm nhạc T-Max vào năm 2007. Hiện tại, Kim Joon vẫn tiếp tục tham gia các bộ phim truyền hình, phim điện ảnh và chương trình giải trí. Anh nhập ngũ vào năm 2011 và phục vụ cho đến 2013 khi sự nghiệp sân khấu đang có những bước phát triển mới.

Năm 2015, có thông tin cho biết nam nghệ sĩ đã bí mật kết hôn với bạn gái lâu năm và hiện có một cô con gái ẢNH: BRILIO

Gần đây nhất, Kim Joon xuất hiện trong một số bộ phim như Evil Empire hay Death Cab nhưng cũng không gây được sự chú ý nào đáng kể.