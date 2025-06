Đàn em của Tuấn 'thần đèn' bị bắt: Thu 'vệ sĩ', Vi 'ngộ' là ai?

Thu "vệ sĩ" được biết đến là đàn em, là cánh tay phải đắc lực của Nguyễn Anh Tuấn (hay còn được biết đến là Tuấn "thần đèn" - một đại ca giang hồ ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đầu tháng 6.2025, Tuấn 'thần đèn' bị bắt giữ để điều tra về các hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "cưỡng đoạt tài sản". Đến ngày 29.6, Vi "ngộ" và Thu "vệ sĩ'" - 2 đàn em của người này cũng đã bị bắt.

Thu 'vệ sĩ', Vi 'ngộ' là ai?

Chiều 29.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can, trong đó có Lê Kim Thu (41 tuổi, biệt danh Thu "vệ sĩ", ngụ phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 17.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Điện Biên (tại thành phố Thanh Hóa) kiểm tra và thu giữ tại quán bar Zone 8 (địa chỉ tại đường Cao Thắng, phường Điện Biên) 200 bình khí cười.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Thu "vệ sĩ" và 6 nghi phạm (chưa được cung cấp danh tính) khác đã buôn bán khí cười cho quán bar Zone 8 và nhiều cơ sở khác.

Một "đàn em" khác của Tuấn "thần đèn" là Nguyễn Văn Vi (44 tuổi, biệt danh là Vi "ngộ", ngụ phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cũng đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập, bị khám xét chỗ ở, công ty vào sáng ngày 29.6. Tuy nhiên, cụ thể hành vi vi phạm của Vi "ngộ" chưa được công an công bố.

Lực lượng công an đảm bảo trật tự các khu vực bên ngoài điểm khám xét ẢNH: PHÚC NGƯ

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, vào sáng cùng ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở và trụ sở các công ty có liên quan đến Vi "ngộ".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, công tác khám xét được thực hiện tại nơi ở (tại phường Ba Đình) và trụ sở các công ty có liên quan đến Vi "ngộ" ở các phường thuộc thành phố Thanh Hóa như Lam Sơn, Đông Vệ, Rừng Thông, và thị trấn Vân Du (huyện Thạch Thành).

Hành vi vi phạm cụ thể chưa được Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin cụ thể, chỉ cho biết đã triệu tập Vi "ngộ" và nhiều nghi phạm khác có liên quan để điều tra về băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức.

Công tác khám xét cũng đã kết thúc vào sáng cùng ngày, và vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.

Công an khám xét nhà trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa

Trong quá khứ, Vi "ngộ" được biết đến là người tổ chức đánh bạc và bảo kê cho các sòng bạc.

Tháng 1.2007, sới bạc của Vi "ngộ" ở xã Hà Long, huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) bị triệt phá. Tuy nhiên, do được đám đàn em thông báo sớm nên Vi "ngộ" đã trốn thoát, cơ quan điều tra đã phải phát lệnh truy nã toàn quốc. Đến tháng 2.2010, Vi "ngộ" đã ra cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.