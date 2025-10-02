Dân Hà Nội hối hả chạy lũ sông Hồng

Khu dân cư gần chợ Long Biên đã ngập sâu trong nước. Mực nước lên nhanh trong sáng 1.10 khiến người dân ở đây phải vội vã di tản
ẢNH: TUẤN MINH
Sân chơi (thuộc phường Phúc Tân cũ) dưới chân cầu Long Biên ngập băng
ẢNH: TUẤN MINH
Tương tự, đoạn cuối ngõ 76 phố An Dương cũng bị nhấn chìm trong nước lũ, có đoạn ngập quá đầu người
ẢNH: TUẤN MINH
Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong chiều 1.10, các hộ dân sinh sống tại khu vực này thuê thuyền, đi lại nhiều lượt để vận chuyển tài sản đến nơi khô ráo. Ông Dũng (61 tuổi) thở phào khi chuyển được chiếc xe máy của mình lên bờ. "Tôi dự đoán nước sẽ lên cao nữa, nên phải huy động gia đình nhanh chóng chuyển hết đồ có giá trị đi, muộn nhất là chiều nay", ông Dũng nói
ẢNH: TUẤN MINH
Bình luận (0)