Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Dân Hà Nội hối hả chạy lũ sông Hồng

Tuấn Minh
Tuấn Minh
02/10/2025 06:55 GMT+7

Mực nước sông Hồng (đoạn chảy qua địa phận Hà Nội) dâng lên đáng kể khiến nhiều hộ dân sinh sống ven bờ phải di dời tài sản, tìm nơi ở tạm.

Người dân lo chạy lũ do nước sông Hồng dâng cao- Ảnh 1.

Sông Hồng đoạn chảy qua cầu Long Biên, chiều 1.10. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn diện rộng, kết hợp với các hồ thủy điện thượng lưu phải mở các cửa xả, khiến mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội tăng nhanh

ẢNH: TUẤN MINH

Người dân lo chạy lũ do nước sông Hồng dâng cao- Ảnh 2.
Người dân lo chạy lũ do nước sông Hồng dâng cao- Ảnh 3.
Người dân lo chạy lũ do nước sông Hồng dâng cao- Ảnh 4.

Khu dân cư gần chợ Long Biên đã ngập sâu trong nước. Mực nước lên nhanh trong sáng 1.10 khiến người dân ở đây phải vội vã di tản 

ẢNH: TUẤN MINH

Người dân lo chạy lũ do nước sông Hồng dâng cao- Ảnh 5.

"Nước dâng nhanh, tôi chỉ kịp mang theo mấy bộ quần áo. Chiều nay tôi định quay lại lấy thêm đồ, mà ngập cao quá, không tìm nổi", một cư dân sinh sống tại đây chia sẻ

ẢNH: TUẤN MINH

Người dân lo chạy lũ do nước sông Hồng dâng cao- Ảnh 6.
Người dân lo chạy lũ do nước sông Hồng dâng cao- Ảnh 7.

Sân chơi (thuộc phường Phúc Tân cũ) dưới chân cầu Long Biên ngập băng

ẢNH: TUẤN MINH

Người dân lo chạy lũ do nước sông Hồng dâng cao- Ảnh 8.
Người dân lo chạy lũ do nước sông Hồng dâng cao- Ảnh 9.

Tương tự, đoạn cuối ngõ 76 phố An Dương cũng bị nhấn chìm trong nước lũ, có đoạn ngập quá đầu người

ẢNH: TUẤN MINH

Người dân lo chạy lũ do nước sông Hồng dâng cao- Ảnh 10.

Hằng năm, mỗi khi nước lũ đổ về, khoảng 100 hộ dân tại đây lại bị ngăn cách bởi nước. Muốn đi lại vào bờ, người dân phải thuê thuyền chở qua chỗ ngập. Giá để di chuyển qua quãng ngập khoảng 200 m là 10.000 đồng/người

ẢNH: TUẤN MINH

Người dân lo chạy lũ do nước sông Hồng dâng cao- Ảnh 11.
Người dân lo chạy lũ do nước sông Hồng dâng cao- Ảnh 12.
Người dân lo chạy lũ do nước sông Hồng dâng cao- Ảnh 13.
Người dân lo chạy lũ do nước sông Hồng dâng cao- Ảnh 14.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong chiều 1.10, các hộ dân sinh sống tại khu vực này thuê thuyền, đi lại nhiều lượt để vận chuyển tài sản đến nơi khô ráo. Ông Dũng (61 tuổi) thở phào khi chuyển được chiếc xe máy của mình lên bờ. "Tôi dự đoán nước sẽ lên cao nữa, nên phải huy động gia đình nhanh chóng chuyển hết đồ có giá trị đi, muộn nhất là chiều nay", ông Dũng nói

ẢNH: TUẤN MINH 

Tin liên quan

Nước vẫn 'bao vây' khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội

Nước vẫn 'bao vây' khu biệt thự triệu đô ở Hà Nội

Dù thời tiết đã tạnh mưa từ trưa 1.10, nhưng nhiều tuyến đường tại Khu đô thị tây Hồ Tây (Hà Nội) vẫn ngập trong biển nước.

Hà Nội lại sắp mưa lớn, có tái diễn ngập lụt?

4 việc cần làm ngay để 'cứu' ô tô sau mưa bão, ngập lụt

Khám phá thêm chủ đề

phố An Dương phường Phúc Tân ngập sâu Mực nước Sông Hồng ngập Hà Nội ngập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận