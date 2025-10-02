Dân Hà Nội hối hả chạy lũ sông Hồng

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong chiều 1.10, các hộ dân sinh sống tại khu vực này thuê thuyền, đi lại nhiều lượt để vận chuyển tài sản đến nơi khô ráo. Ông Dũng (61 tuổi) thở phào khi chuyển được chiếc xe máy của mình lên bờ. "Tôi dự đoán nước sẽ lên cao nữa, nên phải huy động gia đình nhanh chóng chuyển hết đồ có giá trị đi, muộn nhất là chiều nay", ông Dũng nói

