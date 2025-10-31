Dân La Phù khẳng định 'không còn làm hàng giả '

Sáng 31.10, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cùng đại diện các sở, ngành của thành phố đã đến làng nghề La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) để kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại đây.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại La Phù ẢNH: N.B

Tại buổi kiểm tra thực tế, các chủ cơ sở thừa nhận từng sản xuất, kinh doanh các mặt hàng bánh, kẹo kém chất lượng, không có hóa đơn, chứng từ.

Tuy nhiên, sau khi làm việc cùng Giám đốc Công an Hà Nội ngày 20.6 vừa qua, cũng như nhận được yêu cầu của địa phương cơ quan chức năng, ý thức người dân đã được nâng cao.

Các chủ cơ sở khẳng định hiện nay đã không còn sản xuất hàng kém chất lượng, kinh doanh các mặt hàng không hóa đơn chứng từ.

Đoàn công tác lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh để có phương án tháo gỡ ẢNH: N.B

Sau khi lắng nghe các ý kiến của người dân, đại diện doanh nghiệp, đại diện các sở, ngành, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định việc chú trọng công tác bảo vệ môi trường, phòng chống hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh làng nghề văn minh, phát triển bền vững mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ sở sản xuất đối với cộng đồng và xã hội.

Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định nhiệm vụ nêu trên không của riêng làng nghề La Phù mà là yêu cầu chung đối với tất cả các làng nghề tại Hà Nội. Đồng thời yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng và môi trường…

Ông Tùng cũng đề nghị lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm và vận động người dân, doanh nghiệp tố giác vi phạm để góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh, phát triển bền vững.