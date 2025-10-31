Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dân La Phù khẳng định 'không còn làm hàng giả '

Trần Cường
Trần Cường
31/10/2025 17:17 GMT+7

Làm việc với Giám đốc Công an Hà Nội cùng đoàn công tác, các cơ sở ở La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) khẳng định không sản xuất, kinh doanh hàng hóa kém chất lượng, không chứng từ.

Sáng 31.10, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cùng đại diện các sở, ngành của thành phố đã đến làng nghề La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) để kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại đây.

Người dân khẳng định với giám đốc công an: La Phù không còn hàng giả, hàng nhái - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tại La Phù

ẢNH: N.B

Tại buổi kiểm tra thực tế, các chủ cơ sở thừa nhận từng sản xuất, kinh doanh các mặt hàng bánh, kẹo kém chất lượng, không có hóa đơn, chứng từ.

Tuy nhiên, sau khi làm việc cùng Giám đốc Công an Hà Nội ngày 20.6 vừa qua, cũng như nhận được yêu cầu của địa phương cơ quan chức năng, ý thức người dân đã được nâng cao.

Các chủ cơ sở khẳng định hiện nay đã không còn sản xuất hàng kém chất lượng, kinh doanh các mặt hàng không hóa đơn chứng từ.

Người dân khẳng định với giám đốc công an: La Phù không còn hàng giả, hàng nhái - Ảnh 2.
Người dân khẳng định với giám đốc công an: La Phù không còn hàng giả, hàng nhái - Ảnh 3.
Người dân khẳng định với giám đốc công an: La Phù không còn hàng giả, hàng nhái - Ảnh 4.
Người dân khẳng định với giám đốc công an: La Phù không còn hàng giả, hàng nhái - Ảnh 5.

Đoàn công tác lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh để có phương án tháo gỡ

 ẢNH: N.B

Sau khi lắng nghe các ý kiến của người dân, đại diện doanh nghiệp, đại diện các sở, ngành, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định việc chú trọng công tác bảo vệ môi trường, phòng chống hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh làng nghề văn minh, phát triển bền vững mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ sở sản xuất đối với cộng đồng và xã hội.

Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định nhiệm vụ nêu trên không của riêng làng nghề La Phù mà là yêu cầu chung đối với tất cả các làng nghề tại Hà Nội. Đồng thời yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng và môi trường…

Ông Tùng cũng đề nghị lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm và vận động người dân, doanh nghiệp tố giác vi phạm để góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh, phát triển bền vững.

Theo Công an Hà Nội, làng nghề La Phù hiện có 717 cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Trước đây nơi này từng được xem là một "điểm nóng" sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, đồng thời xả thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.

Từ năm 2022 đến tháng 6.2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý 60 cơ sở, khởi tố 5 vụ án, 9 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và xâm phạm sở hữu công nghiệp; xử phạt hành chính 55 vụ với tổng số tiền 2,211 tỉ đồng.

