Dân mạng từ chối lời xin lỗi của Sơn Tùng M-TP

Sau khi bị dư luận "ném đá" dữ dội và bị cơ quan chức năng "tuýt còi", Sơn Tùng M-TP mới chính thức đăng tâm thư xin lỗi khán giả. Trong bài viết, nam ca sĩ cho biết bản thân không có chủ đích truyền tải thông điệp lệch lạc. Tuy nhiên, sau khi nhận được phản hồi của công chúng, Sơn Tùng M-TP và ê-kíp quyết định ngưng phát hành MV này. Song hành động này của chủ nhân hit Chúng ta của hiện tại không thể làm cộng đồng mạng nguôi giận.

Trên các diễn đàn, đa số cư dân mạng đều cho rằng lời xin lỗi của giọng ca gốc Thái Bình không thành khẩn và chỉ lên tiếng khi cơ quan chức năng vào cuộc. Một số tài khoản bình luận: "Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm nghề mới biết xin lỗi. Thật nực cười", "Đến khi bị xử lý rồi mới chịu nhận lỗi chứ không thôi cũng không nói gì", "Thử không bị cấm chiếu mà chỉ nghe ý kiến trái chiều xem có xin lỗi không. Không thể chấp nhận được", "Sơn Tùng đừng biện minh cho sai lầm của mình nữa", "Theo mình thấy Tùng nói vậy nghĩa là Tùng không sai. Chỉ có những người khó chịu thôi nên Tùng mới xin lỗi và xóa MV?", "Bị đụng chạm đến lợi ích cá nhân thì mới xin lỗi. Từ chối hiểu", "Mình không chấp nhận lời xin lỗi này và không xem", "Sơn Tùng nói MV bị lệch là sao, anh đã sai ngay từ đầu rồi mà"...





Bên cạnh đó, khán giả còn bày tỏ thái độ không hài lòng khi Sơn Tùng M-TP chỉ ẩn MV này ở YouTube Việt Nam còn ở một số quốc gia khác vẫn có thể xem được. Theo ghi nhận của chúng tôi, đến thời điểm hiện tại, MV There's No One At All vẫn có thể tìm thấy và xem bình thường trên nền tảng YouTube tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Mỹ và Canada. Tại Úc và Hàn Quốc, chỉ cần chủ tài khoản đăng nhập và xác nhận độ tuổi là vẫn có thể xem được sản phẩm này.

Điều này cũng được nhiều người xem ở Việt Nam phát hiện và không chấp nhận hành động này của chủ nhân hit Lạc trôi. Một số người dùng viết: "Ngưng ở quốc gia Việt Nam, chứ nước ngoài vẫn xem được", "Đổi IP sang nước khác là fan của Tùng lại cày view được, vậy ẩn thì có ích gì", "Chỉ chặn IP Việt Nam thôi chứ ở nước ngoài vẫn xem được bình thường. Cố chấp ghê"...

Trước đó, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã có thư mời ông Nguyễn Thanh Tùng (Sơn Tùng M-TP) đến làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến MV ca nhạc này. Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cũng đã có văn bản gửi Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin Truyền thông) về việc xử lý tổ chức cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình There's No One At All trên môi trường mạng.