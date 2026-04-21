Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Đạn pháo xe tăng bất ngờ nổ, 3 thành viên phòng vệ Nhật Bản thiệt mạng

Vi Trân
Vi Trân
21/04/2026 14:32 GMT+7

Một vụ nổ đạn pháo xe tăng trong cuộc tập trận ngày 21.4 đã làm 3 thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thiệt mạng.

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) ngày 21.4 thông báo 3 thành viên thiệt mạng trong cuộc tập trận ở thao trường do quả đạn pháo xe tăng bất ngờ phát nổ trước khi bắn, theo Kyodo News.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 40 trong cuộc tập trận xe tăng tại trường bắn Hijudai ở tỉnh Oita, tây nam Nhật Bản.

Xe quân sự đi vào khu vực trường bắn Hoshino tại tỉnh Oita của Nhật Bản ngày 21.4 sau vụ 3 thành viên Lực lượng Phòng vệ thiệt mạng

ẢNH: AFP

Một xe quân sự di chuyển trong trường bắn Hijudai ngày 21.4 sau vụ 3 thành viên GSDF thiệt mạng do đạn pháo xe tăng phát nổ

ẢNH: REUTERS

Một quả đạn pháo bất ngờ phát nổ khiến kíp xe bị thương vong. Ngoài 3 người thiệt mạng còn có một người bị thương. Bốn nạn nhân được cho là đang điều khiển xe tăng Type 10 hiện đại của Nhật Bản.

Khu vực tập trận ngày 21.4, nơi quả đạn pháo xe tăng phát nổ khiến 3 người thiệt mạng

ảnh: reuters

GSDF đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cũng thông báo về vụ việc. "Thật sự đáng tiếc khi vụ việc này xảy ra", bà Takaichi viết và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người thân của các nạn nhân.

Xe tăng Type 10 trong cuộc tập trận hồi tháng 1 ở Funabashi, phía đông Tokyo

ẢNH: REUTERS

Type 10 là xe tăng thế hệ thứ 4 của Nhật Bản, do hãng Mitsubishi Heavy Industries sản xuất, bàn giao từ năm 2010. Vũ khí chính của xe tăng là pháo nòng trơn 120 mm L44, được nạp đạn tự động ở sau tháp pháo, theo chuyên san Army Recognition.

Vũ khí phụ của xe tăng bao gồm một súng máy 7,62 mm Type-64 đặt đồng trục ở bên trái của dàn vũ khí chính và một súng máy 12,7mm M2 HB gắn trên nóc tháp pháo, có thể điều khiển và bắn từ bên trong tháp pháo. Ở mỗi bên của tháp pháo được trang bị một cụm 4 ống phóng lựu khói điều khiển bằng điện, được kết nối với hệ thống laser cảnh báo.

Tin liên quan

Thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản mang dao đột nhập Đại sứ quán Trung Quốc

Thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản mang dao đột nhập Đại sứ quán Trung Quốc

Cảnh sát Nhật Bản xác nhận đã bắt giữ một thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vì cáo buộc đột nhập trái phép Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo.

Vì sao Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có nguy cơ suy yếu?

Lực lượng phòng vệ Nhật diễn tập sơ tán công dân ở nước ngoài

Khám phá thêm chủ đề

xe tăng Nhật Bản Xe tăng Type 10 đạn pháo xe tăng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận