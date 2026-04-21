Đạn pháo xe tăng bất ngờ nổ, 3 thành viên phòng vệ Nhật Bản thiệt mạng

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (GSDF) ngày 21.4 thông báo 3 thành viên thiệt mạng trong cuộc tập trận ở thao trường do quả đạn pháo xe tăng bất ngờ phát nổ trước khi bắn, theo Kyodo News.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 40 trong cuộc tập trận xe tăng tại trường bắn Hijudai ở tỉnh Oita, tây nam Nhật Bản.

Xe quân sự đi vào khu vực trường bắn Hoshino tại tỉnh Oita của Nhật Bản ngày 21.4 sau vụ 3 thành viên Lực lượng Phòng vệ thiệt mạng ẢNH: AFP

Một xe quân sự di chuyển trong trường bắn Hijudai ngày 21.4 sau vụ 3 thành viên GSDF thiệt mạng do đạn pháo xe tăng phát nổ ẢNH: REUTERS

Một quả đạn pháo bất ngờ phát nổ khiến kíp xe bị thương vong. Ngoài 3 người thiệt mạng còn có một người bị thương. Bốn nạn nhân được cho là đang điều khiển xe tăng Type 10 hiện đại của Nhật Bản.

Khu vực tập trận ngày 21.4, nơi quả đạn pháo xe tăng phát nổ khiến 3 người thiệt mạng ảnh: reuters

GSDF đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cũng thông báo về vụ việc. "Thật sự đáng tiếc khi vụ việc này xảy ra", bà Takaichi viết và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến người thân của các nạn nhân.

Xe tăng Type 10 trong cuộc tập trận hồi tháng 1 ở Funabashi, phía đông Tokyo ẢNH: REUTERS

Type 10 là xe tăng thế hệ thứ 4 của Nhật Bản, do hãng Mitsubishi Heavy Industries sản xuất, bàn giao từ năm 2010. Vũ khí chính của xe tăng là pháo nòng trơn 120 mm L44, được nạp đạn tự động ở sau tháp pháo, theo chuyên san Army Recognition.

Vũ khí phụ của xe tăng bao gồm một súng máy 7,62 mm Type-64 đặt đồng trục ở bên trái của dàn vũ khí chính và một súng máy 12,7mm M2 HB gắn trên nóc tháp pháo, có thể điều khiển và bắn từ bên trong tháp pháo. Ở mỗi bên của tháp pháo được trang bị một cụm 4 ống phóng lựu khói điều khiển bằng điện, được kết nối với hệ thống laser cảnh báo.