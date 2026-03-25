Thế giới

Thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản mang dao đột nhập Đại sứ quán Trung Quốc

Vi Trân
Vi Trân
25/03/2026 10:29 GMT+7

Cảnh sát Nhật Bản xác nhận đã bắt giữ một thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vì cáo buộc đột nhập trái phép Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo.

Vụ đột nhập xảy ra vào ngày 24.3 và đã được Tokyo xác nhận ngày 25.3 sau khi Trung Quốc phản đối Nhật Bản, theo AP.

Ông Lâm Kiếm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết một người tự xưng là sĩ quan Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã trèo tường và đột nhập vào khuôn viên đại sứ quán vào sáng 24.3.

Thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản mang dao đột nhập Đại sứ quán Trung Quốc - Ảnh 1.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo (Nhật Bản)

ẢNH: AP

Cảnh sát Tokyo ngày 25.3 nói rằng đã bắt giữ một thành viên 23 tuổi của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất với cáo buộc xâm nhập trái phép vào Đại sứ quán Trung Quốc.

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất xác nhận nghi phạm là một thành viên đóng quân tại Trại Ebino, thuộc tỉnh Miyazaki phía tây nam Nhật Bản.

Truyền thông Nhật Bản dẫn lời cảnh sát cho biết nghi phạm đã mang theo dao, xông vào đại sứ quán để yêu cầu đại sứ Trung Quốc ngừng lập trường cứng rắn của nước này đối với Nhật Bản và đe dọa sẽ tự sát nếu yêu cầu bị từ chối.

Thành viên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản mang dao đột nhập Đại sứ quán Trung Quốc - Ảnh 2.

Cảnh sát canh gác bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo hôm 24.3

ẢNH: AP

Đài NHK đưa tin rằng nghi phạm đã bị bắt giữ tại chỗ và được bàn giao cho cảnh sát Tokyo để điều tra thêm, và không có ai bị thương. Người đàn ông này được cho là đã trèo qua tường đại sứ quán và để lại một con dao.

Căng thẳng giữa hai quốc gia Đông Á đã leo thang trong những tháng gần đây sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tuyên bố hồi tháng 11.2025 rằng hành động quân sự của Trung Quốc chống lại Đài Loan có thể tạo ra "tình huống đe dọa sự sống còn" đối với Nhật Bản, đòi hỏi Tokyo phải sử dụng vũ lực. Trung Quốc kể từ đó đã tăng cường các biện pháp đáp trả ngoại giao và thương mại đối với Nhật Bản.

"Trung Quốc vô cùng bàng hoàng trước vụ việc và đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới phía Nhật Bản. Phía Nhật Bản đã không quản lý và kỷ luật đúng đắn các nhân viên Lực lượng Phòng vệ của mình và đã không hoàn thành trách nhiệm đảm bảo an ninh cho các đại sứ quán, lãnh sự quán Trung Quốc và nhân viên", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói.

Ông Lâm cũng yêu cầu Nhật Bản ngay lập tức điều tra kỹ lưỡng vụ việc, trừng phạt cá nhân liên quan, đưa ra lời giải thích cho Trung Quốc và có biện pháp phòng ngừa.

Tin liên quan

Trung Quốc có động thái mới giữa căng thẳng với Nhật Bản

Trung Quốc có động thái mới giữa căng thẳng với Nhật Bản

Trung Quốc hôm 26.1 cảnh báo các công dân không nên đến Nhật Bản trong dịp Tết Nguyên đán, khi sự bất bình của Bắc Kinh về phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae liên quan Đài Loan vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Nhật Bản phản đối Trung Quốc khoan khí đốt ở biển Hoa Đông

Trung Quốc đáp trả Nhật Bản về Đài Loan, cấm xuất khẩu hàng lưỡng dụng

