Thế giới

Một người Nhật xông vào sứ quán Trung Quốc, dọa giết nhà ngoại giao

Thụy Miên
Thụy Miên
24/03/2026 17:57 GMT+7

Trung Quốc hôm 24.3 cho biết một công dân Nhật Bản tự nhận là binh sĩ đang tại ngũ đã đột nhập vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo và đe dọa sát hại các nhà ngoại giao tại đây.

Cảnh sát canh gác bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo năm 2023

ảnh: afp

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, kẻ xâm nhập sáng nay (24.3) đã trèo tường và xâm nhập trái phép vào tòa nhà Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo.

"Cá nhân trên thừa nhận đã có hành vi phạm pháp và dọa giết các viên chức ngoại giao đoàn nhân danh chúa trời", Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến tại buổi họp báo vào chiều cùng ngày.

Sau đó, Bắc Kinh đã gửi công hàm mạnh mẽ phản đối Nhật Bản, yêu cầu Tokyo mở cuộc điều tra vụ việc, trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm và đưa ra lời giải thích cho phía Trung Quốc.

"Vụ việc vi phạm trầm trọng đối với Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao, đe dọa nghiêm trọng cho an toàn của những nhà ngoại giao cũng như an ninh của các cơ sở ngoại giao", người phát ngôn nhấn mạnh.

Ông Lâm Kiến yêu cầu Nhật Bản phải đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các cơ quan đại diện ngoại giao gồm đại sứ quán và tổng lãnh sự quán của Trung Quốc tại nước này, cũng như "xem xét lại và điều chỉnh" chính sách đối với Trung Quốc, và hành động nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa đưa ra bình luận chính thức về trước cáo buộc từ Trung Quốc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương suy giảm sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hồi tháng 11 năm ngoái đề cập khả năng Tokyo có thể phản ứng quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Trung Quốc nói gì sau khi Nhật tịch thu tàu cá, bắt thuyền trưởng?

Reuters dẫn nội dung một dự thảo báo cáo ngoại giao thường niên của chính quyền Nhật Bản cho thấy Tokyo dự kiến giáng cấp quan hệ với Trung Quốc, không còn coi đây là "một trong những mối quan hệ quan trọng nhất", theo sau một loạt đối đầu giữa hai nước trong năm 2025.

Trước động thái trên, người phát ngôn Lâm Kiến tiếp tục kêu gọi Thủ tướng Takaichi rút lại những phát biểu liên quan.

