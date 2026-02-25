Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nhật Bản hé lộ kế hoạch triển khai tên lửa gần Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
25/02/2026 08:43 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro ngày 24.2 cho hay Lực lượng Phòng vệ mặt đất (GSDF) có kế hoạch triển khai tên lửa đất đối không tại đảo Yonaguni vào năm tài chính 2030.

GSDF sẽ lắp đặt tên lửa tầm trung Type-03, được sử dụng để đánh chặn máy bay hoặc tên lửa đang bay tới, tại đảo Yonaguni, và thành lập một đơn vị để vận hành loại tên lửa này, theo báo Nikkei Asia hôm nay 25.2.

Nhật hé lộ kế hoạch triển khai tên lửa gần Đài Loan - Ảnh 1.

Nhật Bản sẽ lắp đặt tên lửa đất đối không tầm trung Type-03 trên đảo Yonaguni

Ảnh: Chụp màn hình Asia.nikkei.com

Bộ Quốc phòng Nhật sẽ tổ chức một cuộc họp báo với người dân vào ngày 2.3 về việc triển khai tên lửa tại đảo Yonaguni, cách Đài Loan khoảng 110 km. "Chúng tôi sẽ giải thích càng kỹ càng tốt", ông Koizumi nói.

Đơn vị đồn trú trên đảo Yonaguni hiện chủ yếu thực hiện nhiệm vụ giám sát bờ biển cũng như thu thập và phân tích thông tin tình báo trong khu vực xung quanh. Với khả năng hiện tại, việc phòng thủ trước một cuộc tấn công của kẻ thù sẽ rất khó khăn, theo Nikkei Asia.

Nhật Bản dự kiến thành lập một đơn vị tác chiến điện tử phòng không trên đảo Yonaguni trong năm tài chính 2026, bắt đầu từ tháng 4. Đơn vị này sẽ sử dụng tín hiệu gây nhiễu để vô hiệu hóa radar của máy bay địch và làm gián đoạn liên lạc của chúng với các căn cứ trên mặt đất. Đơn vị tên lửa đất đối không sẽ được triển khai sau đó.

GSDF đã mở rộng các cơ sở của mình ở tây nam Nhật Bản từ năm 2016, tăng cường khả năng phòng thủ. GSDF đã có tên lửa Type-03 và tên lửa đất đối hạm dẫn đường Type-12 trên đảo Ishigaki. Việc lắp đặt tên lửa Type-03 trên đảo Yonaguni sẽ mở rộng mạng lưới phòng không về phía tây hơn nữa.

Trung Quốc đã gia tăng hoạt động quân sự ở vùng biển gần đảo thuộc tỉnh Okinawa, và Yonaguni có thể dễ bị tổn thương trong trường hợp xảy ra xung đột liên quan Đài Loan.

Trung Quốc đã phản đối kế hoạch triển khai tên lửa của Nhật trên đảo Yonaguni. Sau chuyến thăm của ông Koizumi tới đảo này vào tháng 11.2025. Bắc Kinh cáo buộc Tokyo cố tình làm gia tăng căng thẳng khu vực, theo Nikkei Asia.

Khám phá thêm chủ đề

