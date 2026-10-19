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    Dàn sao đổ bộ concert quốc gia 30.000 khán giả

    Trinh Nguyễn
    Trinh Nguyễn
    Tùng Dương, Đăng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy... sẽ hát tại concert quốc gia tới tại Thái Nguyên, dự kiến 30.000 khán giả.

    Concert quốc gia Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn diễn ra ngày 1.11 tại sân vận động Thái Nguyên, quy tụ nhiều nghệ sĩ như Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, NSƯT Đăng Dương…

    Dàn sao đổ bộ concert quốc gia 30.000 khán giả - Ảnh 1.

    Noo Phước Thịnh sẽ tham gia concert quốc gia tại Thái Nguyên

    ẢNH: BTC

    Concert quốc gia của đoàn kết đồng lòng

    Concert quốc gia thường niên Tự hào là người Việt Nam 2026 mang chủ đề Nối vòng tay lớn, hướng đến lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Chương trình diễn ra tại sân vận động Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vào ngày 1.11, do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức.

    Thông qua âm nhạc và những màn trình diễn tập thể, chương trình hướng đến Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), khơi dậy niềm tự hào về sức mạnh đoàn kết đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua nhiều thử thách trong lịch sử.

    Theo ban tổ chức, Thái Nguyên được chọn làm địa điểm tổ chức bởi vùng đất này gắn liền với lịch sử kháng chiến của dân tộc. Thái Nguyên là một bộ phận quan trọng của căn cứ địa Việt Bắc; ATK Định Hóa từng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

    Dàn sao đổ bộ concert quốc gia 30.000 khán giả - Ảnh 2.

    Ngôi sao nhạc đỏ Đăng Dương

    ẢNH: BTC

    Chương trình năm nay cũng hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2026), đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026. Qua đó, thông điệp Nối vòng tay lớn không chỉ gợi nhắc truyền thống đoàn kết trong quá khứ mà còn hướng đến việc phát huy sức mạnh cộng đồng trong hiện tại và tương lai.

    Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình gồm Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền… Các hoa hậu Việt Nam và diễn viên cũng góp mặt trong những tiết mục đồng diễn. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đảm nhận vai trò chỉ huy dàn nhạc; MC Lê Anh và Mỹ Lan dẫn dắt chương trình.

    Dàn sao đổ bộ concert quốc gia 30.000 khán giả - Ảnh 3.

    Hòa Minzy cũng sẽ xuất hiện trong concert quốc gia tại Thái Nguyên

    ẢNH: BTC

    Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình gồm hai phần: phần đầu dài 90 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV1; phần hai là đại nhạc hội kéo dài 60 phút phục vụ người dân.

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