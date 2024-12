Dàn sao trẻ đổ bộ thảm đỏ Dự án phim ngắn CJ mùa 5

Lễ bế mạc Dự án phim ngắn CJ mùa 5 đã diễn tại TP.HCM với sự góp mặt của dàn sao như diễn viên Avin Lu, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Trịnh Thảo, Huỳnh Mai Cát Tiên, Bảo Ngọc Doling... cùng các nhà làm phim tại Việt Nam. Chia sẻ về sự kiện lần này, các diễn viên và đạo diễn đều dành nhiều lời khen cũng như cổ vũ cho các nhà làm phim trẻ, những người đã mang đến các phim ngắn xuất sắc trong khuôn khổ chương trình.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm khoe sắc tại sự kiện. Nữ diễn viên cũng tham gia diễn xuất trong một dự án phim ngắn năm nay Ảnh: BTC

Diễn viên Alvin Lu, gương mặt đang gây chú ý với phim Ngày xưa có một chuyện tình Ảnh: BTC

Diễn viên Trịnh Thảo ghi dấu ấn qua các bộ phim Tháng năm rực rỡ, Người mặt trời... Ảnh: BTC

Diễn viên Hồ Thu Anh Ảnh: BTC

Diễn viên Juliet Bảo Ngọc Doling

Ảnh: BTC

Dấu ấn của sự kiện năm nay là 3 đạo diễn từ mùa đầu tiên của chương trình đều đã hoàn thành phim dài đầu tay và giành giải thưởng tại ba liên hoan phim quốc tế uy tín nhất thế giới là Cannes, Berlin và Venice. Đó là đạo diễn Phạm Thiên Ân với phim Bên trong vỏ kén vàng, đạo diễn Phạm Ngọc Lân với phim Culi không bao giờ khóc và đạo diễn Dương Diệu Linh với phim Mưa trên cánh bướm. CGV Việt Nam cũng là đơn vị phát hành 3 bộ phim này tại Việt Nam.

Góp mặt tại buổi lễ, đạo diễn Phạm Ngọc Lân cũng gửi lời cảm ơn CJ Cultural Foundation và CGV Việt Nam vì những hỗ trợ thiết thực từ phim ngắn Một khu đất tốt cho tới khi phim dài đầu tay Culi không bao giờ khóc của anh được hoàn thành và ra mắt khán giả tại Việt Nam

Tiếp nối hành trình từ các mùa trước, ở mùa 5, chương trình đã tìm được các dự án triển vọng nhất từ hơn 400 dự án gửi đến. Sau quá trình phát triển kịch bản và sản xuất, các tác phẩm được thực hiện với nguồn ngân sách tài trợ làm phim 1,5 tỉ đồng, cũng như với sự cố vấn bởi các nhà làm phim uy tín, sự hỗ trợ về mặt sản xuất, hậu kỳ từ nhiều đơn vị đồng hành của chương trình.

Những gương mặt đạo diễn xuất sắc tại Dự án phim ngắn CJ 2024 Ảnh: BTC

Các phim ngắn xuất sắc nhất của Dự án phim ngắn CJ năm nay bao gồm: Tàn sữa của Nguyễn Phạm Thành Đạt, Bên kia đồi xanh thẳm của Vũ Nguyễn Nam Khuê, Bao giờ nhìn thấy cơn mưa của Trương Tiến Hòa, Mộng uyên ương của Thái An và Mộ chí trái tim tôi của Lê Ngọc Duy. Sau khi các phim ngắn được hoàn thành, chương trình sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí nhằm đưa các tác phẩm hoàn chỉnh tham dự các liên hoan phim quốc tế uy tín.

Các đạo diễn Hàn Quốc đến từ Dự án Story Up 2023 Ảnh: BTC

Trong sự kiện bế mạc Dự án phim ngắn CJ mùa 5, hoạt động trình chiếu các phim ngắn Hàn Quốc ra đời trong cuộc thi Story Up cũng đã diễn ra vào sáng 13.12. Theo đó, các tác phẩm xuất sắc của Story Up 2023 bao gồm: Con trai tôi biến thành tôm (My Son, The Shrimp), Chiếc đầu heo cười (Bring Me The Head of A Smiling Pig), Câu nói chí mạng (The Killing Line), Chuyến đi dã ngoại (School Trip). Tại sự kiện, khán giả Việt Nam cũng có cơ hội giao lưu cùng các đạo diễn Hàn Quốc và nghe họ chia sẻ những câu chuyện hậu trường sản xuất phim ngắn của mình.

Khởi xướng từ 2018, Dự án phim ngắn CJ đã, đang ươm mầm, nuôi dưỡng nhiều tài năng trẻ của điện ảnh Việt. Qua 5 mùa, nhiều gương mặt bước ra từ chương trình đạt thành tựu nhất định. Gần đây nhất, đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên (mùa 4) đang thực hiện dự án phim dài đầu tay Điều ước cuối cùng do CGV đầu tư và phát hành.