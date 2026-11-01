Dàn sao trình diễn máu lửa trong concert quốc gia quy tụ 30.000 khán giả

Chuỗi chương trình thường niên Tự hào là người Việt Nam là concert quốc gia mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Với chủ đề Nối vòng tay lớn, chương trình hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào về một dân tộc đã nhiều lần vượt qua thử thách bằng sức mạnh của sự đồng lòng.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Tham dự chương trình có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh, thành phố và đặc biệt với khoảng 30.000 khán giả.

Đông đảo khán giả mặc áo cờ đỏ sao vàng, vẫy cờ Tổ quốc và hòa giọng trong không khí sôi động tại concert quốc gia Tự hào là người Việt Nam 2026

Ảnh: Hoàng Hưng

Với chủ đề Nối vòng tay lớn, concert lấy tinh thần đại đoàn kết dân tộc làm sợi dây xuyên suốt, được thể hiện qua ba chương: Chung một nguồn cội - Chung một cơ đồ, Chung một đất nước - Chung một niềm tin và Chung một khát vọng - Chung một tương lai.

Âm nhạc giữ vai trò dẫn dắt câu chuyện, kết nối các lát cắt lịch sử bằng những ca khúc quen thuộc, từ chất liệu dân gian mộc mạc đến những giai điệu hào sảng, giàu tinh thần cộng đồng. Dàn nhạc giao hưởng được sử dụng xuyên suốt, kết hợp với các hình thức trình diễn khác nhau để tạo nên sự chuyển tiếp về cảm xúc giữa các chương. Tham gia biểu diễn có ca sĩ Tùng Dương, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Lâm Bảo Ngọc, Tố My, Bảo Trâm Idol, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền… Các hoa hậu Việt Nam và diễn viên cũng góp mặt trong những tiết mục đồng diễn. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đảm nhận vai trò chỉ huy dàn nhạc; MC Lê Anh và Phí Linh dẫn dắt chương trình.

Từ giai điệu kháng chiến đến khát vọng tương lai

Chương I mở ra từ những năm tháng đất nước còn chiến tranh, khi mỗi con người, dù ở bất cứ miền quê nào, đều hướng về Tổ quốc. Từ núi rừng Việt Bắc, dải Trường Sơn, đất đỏ miền Đông đến mọi hậu phương lớn nhỏ, muôn nẻo đường cùng hội tụ về một hướng, làm nên sức mạnh đại đoàn kết của cả dân tộc. Những ca khúc như Làng tôi của nhạc sĩ Văn Cao, Giai điệu Tổ quốc của nhạc sĩ Trần Tiến, Nhạc rừng của nhạc sĩ Hoàng Việt, Bước chân trên dải Trường Sơn của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối và Lá đỏ của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, phổ thơ Nguyễn Đình Thi, gợi nhắc những năm tháng gian khó nhưng giàu ý chí của đất nước.

Đáng chú ý, chương trình dành không gian cho những tác phẩm gắn với Việt Bắc và căn cứ địa cách mạng. Liên khúc ATK Mạch nguồn Việt Bắc và Bài ca Hồ Chí Minh được đặt cạnh nhau, kết nối địa danh lịch sử với hình tượng lãnh tụ trong dòng chảy âm nhạc. Tiếp đó, Hẹn ước Bắc Nam của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển khép lại chương đầu bằng câu chuyện về khát vọng thống nhất và ngày sum họp.

Các tiết mục được dàn dựng chỉn chu, công phu, đi từ chất liệu dân gian mộc mạc đến hành khúc hùng tráng, tạo một dòng cảm xúc liên tục từ sâu lắng đến cao trào Ảnh: Hoàng Hưng

Đoàn kết đã giúp dân tộc giành lại độc lập, và cũng chính đoàn kết làm nên diện mạo Việt Nam trong hòa bình. Khi chiến tranh đã lùi xa, những vòng tay không buông ra mà nhận một sứ mệnh mới: dựng xây và gìn giữ non sông. Đó là người công nhân trong nhà máy, người nông dân trên cánh đồng, người trí thức trong phòng thí nghiệm, người doanh nhân trên thương trường, người chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo... mỗi người một vị trí nhưng cùng chung trách nhiệm với đất nước.

Dựng xây không chỉ là làm nên những công trình mới; đó còn là gìn giữ từng tấc đất, vùng biển, cánh rừng, nguồn nước, những di sản và những giá trị văn hóa khiến chúng ta nhận ra mình là người Việt Nam. Chung một đất nước là chung trách nhiệm dựng xây; chung một niềm tin là cùng hướng về một Việt Nam phát triển, bền vững và vững mạnh bằng sức mạnh đại đoàn kết.

Điểm nhấn của chương hai là Huế - Sài Gòn - Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, do Lâm Bảo Ngọc và Bảo Trâm Idol thể hiện. Trước tiết mục, chương trình kết nối 3 câu hò miền Bắc, miền Trung và Nam Bộ, sử dụng những làn điệu dân gian để dẫn dắt vào ca khúc. Cách sắp xếp này tạo sự liên kết giữa chất liệu âm nhạc truyền thống và sáng tác hiện đại, đồng thời nhấn mạnh sự đa dạng văn hóa trong một chỉnh thể thống nhất.

Tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện qua các ca khúc Em đi giữa biển vàng; Em ở nông trường, em ra biên giới, H'Zen lên rẫy; Tình đất đỏ miền Đông, Đất nước tình yêu... Từ đồng ruộng, nông trường đến biên giới, những ca khúc mở rộng bức tranh âm nhạc về đời sống lao động và trách nhiệm gìn giữ non sông. Chất liệu dân gian, âm hưởng vùng miền cùng các hình thức phối khí khác nhau góp phần tạo nên sự phong phú cho chương trình.

Liên khúc Bước chân trên dải Trường Sơn - Lá đỏ được dàn dựng công phu với sự tham gia của đông đảo diễn viên, tái hiện không khí hào hùng của những năm tháng kháng chiến Ảnh: Hoàng Hưng

Qua âm nhạc và những hình ảnh sân khấu giàu tính biểu tượng, tiết mục khắc họa tinh thần chiến đấu kiên cường, ý chí quyết tâm và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Ảnh: Hoàng Hưng

Chương trình xây dựng một hành trình âm nhạc đi từ cội nguồn, qua những năm tháng đấu tranh và dựng xây, đến khát vọng phát triển trong hiện tại. Ở đó, tinh thần đoàn kết không chỉ thuộc về ký ức lịch sử mà còn được đặt trong trách nhiệm của mỗi thế hệ đối với tương lai đất nước Ảnh: Hoàng Hưng

Ở chương cuối, Chung một khát vọng - Chung một tương lai, âm nhạc hướng đến sự tiếp nối giữa các thế hệ và khát vọng đưa Việt Nam phát triển. Những ca khúc được lựa chọn không chỉ gợi nhắc truyền thống mà còn nhấn mạnh vai trò của người trẻ trong hành trình xây dựng, bảo vệ đất nước.

Tự nguyện của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh mở đầu chương bằng tinh thần cống hiến. Tiết mục được kết nối với hình ảnh rước đuốc từ Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Ngọn lửa truyền thống cách mạng được các cựu chiến binh trao lại cho thế hệ trẻ, tạo điểm nhấn cho thông điệp trao truyền trách nhiệm giữa những người đi trước và lớp người kế tiếp.

Sau nghi thức này, Đường chúng ta đi của nhạc sĩ Huy Du, phổ thơ Xuân Sách, và Khát vọng tuổi trẻ của nhạc sĩ Vũ Hoàng tiếp tục mạch cảm xúc hướng về tương lai. Trong đó, Khát vọng tuổi trẻ được đặt cạnh các tiết mục mang tinh thần tự hào dân tộc và niềm tin vào thế hệ mới. Chương trình tiếp tục với liên khúc Việt Nam tươi đẹp - Tôi yêu Việt Nam; Việt Nam trong tôi là; Thái Nguyên chào ngày nắng mới; Âm vang Tổ quốc... Những ca khúc thuộc nhiều thời kỳ được kết nối trong một mạch trình diễn xuyên suốt, đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả, đồng thời khơi gợi niềm tự hào và sự gắn kết giữa các thế hệ người Việt.