Dàn sao ‘Trò chơi con mực’ thâu tóm bảng xếp hạng danh tiếng diễn viên xứ Hàn

Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên Hàn Quốc (mảng điện ảnh) do Viện nghiên cứu danh tiếng doanh nghiệp Hàn Quốc thực hiện. Bảng xếp hạng tháng 10 năm nay dựa trên việc phân tích dữ liệu được thu thập từ ngày 4.9 đến ngày 4.10 về tần suất tham gia sự kiện, hiệu ứng trên các phương tiện truyền thông, chỉ số mạng xã hội và nhận thức của cộng đồng của 50 diễn viên điện ảnh xứ kim chi đang được yêu thích. Kết quả, bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên Hàn Quốc (mảng điện ảnh) tháng 10 chứng kiện sự thống trị của các ngôi sao phim Trò chơi con mực.

Cụ thể, đứng đầu là Lee Jung Jae (vai 456 Seong Gi Hun) với 10.286.654 chỉ số, xếp thứ ba là Wi Ha Joon (vai cảnh sát Hwang Jun Ho) cùng 7.878.771 chỉ số, hạng tư thuộc về Lee Yoo Mi (vai 240 Ji Yeong) đạt 7.361.908 chỉ số và chốt top 5 là Gong Yoo (vai “người chiêu mộ”) với 7.338.833 chỉ số.

Đặc biệt, Jung Hae In là cái tên duy nhất không tham gia Trò chơi con mực xuất hiện trong top 5 bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên Hàn Quốc (mảng điện ảnh) tháng 10. Nhờ phim Truy bắt lính đào ngũ, Jung Hae In được 8.302.421 chỉ số và “hạ cánh” ở vị trí thứ hai, chịu khoảng cách xa với người hạng nhất Lee Jung Jae.





Ngoài ra, những gương mặt trong Trò chơi con mực được gọi tên trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên Hàn Quốc (mảng điện ảnh) tháng 10 còn có Lee Byung Hun (vai chủ trò, hạng 6) và Heo Sung Tae (vai 101 Jang Deok Soo, hạng 10).

Đáng tiếc, mỹ nhân Jung Ho Yeon (vai 067 Kang Sae Byeok) chưa góp mặt trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên Hàn Quốc (mảng điện ảnh) tháng 10 vì nhiều lý do. Dân mạng cũng phỏng đoán nguyên nhân là vì Jung Ho Yeon chỉ mới là người mẫu “đá chéo sân”, Trò chơi con mực là phim đầu tiên của người đẹp nên cô chưa có đủ chỉ số vào bảng xếp hạng.

Thời gian tới, dàn sao Trò chơi con mực sẽ xuất hiện trong chương trình đình đám The Tonight Show Starring Jimmy Fallon tập chiếu ngày 6.10. Riêng Jung Ho Yeon cũng làm khách mời show You Quiz On The Block. Cách đây ít phút, lượt người theo dõi Instagram Jung Ho Yeon đã đạt 13 triệu lượt.