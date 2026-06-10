Dàn ‘Táo quân’ sẽ tham gia bình luận World Cup 2026

Theo thông tin từ Trung tâm Truyền hình thể thao VTV, dàn nghệ sĩ quen thuộc của chương trình Táo quân như Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Thái Sơn, Trung Ruồi, Duy Nam, Dũng Hớn, Thái Dương… sẽ mang đến màu sắc giải trí mới lạ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở vai trò khách mời trong các buổi bình luận, đồng hành cùng khán giả xuyên suốt FIFA World Cup 2026 diễn ra từ ngày 12.6 - 20.7. Đây là bước đi mới của VTV nhằm gia tăng sức hút cho các chương trình hậu trường, bình luận và tương tác bên lề giải đấu, bên cạnh yếu tố chuyên môn.

Các nghệ sĩ sẽ không trực tiếp đảm nhận vai trò bình luận chuyên môn mà góp mặt trong vị trí khách mời đặc biệt, tạo nên không khí gần gũi, hài hước, mang đậm dấu ấn giải trí trên sóng truyền hình mùa World Cup. Việc VTV đưa dàn Táo quân vào các chương trình đồng hành được xem là nỗ lực làm mới cách tiếp cận khán giả. Nếu trước đây các chương trình bình luận bóng đá chủ yếu tập trung vào chiến thuật, dự đoán và phân tích chuyên sâu, thì mùa World Cup năm nay có thêm yếu tố tương tác, hài hước dưới góc nhìn gần gũi hơn. Sự tung hứng của những nghệ sĩ nổi tiếng với khả năng ứng biến, tạo tiếng cười hứa hẹn sẽ góp phần giúp không khí World Cup trở nên sôi động hơn trên sóng truyền hình.

FIFA World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên nâng số đội tham dự từ 32 lên 48 đội, với tổng cộng 104 trận đấu. Giải đấu được tổ chức tại 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico, hứa hẹn mang đến quy mô chưa từng có cùng hàng loạt cuộc đối đầu hấp dẫn của bóng đá thế giới. Trong bối cảnh sức nóng của ngày hội bóng đá đang tăng dần, sự xuất hiện của dàn Táo quân trên sóng VTV được kỳ vọng sẽ tạo thêm "gia vị" giải trí, giúp khán giả có thêm trải nghiệm mới mẻ khi theo dõi giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.