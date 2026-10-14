Đan Trường lên tiếng về diện mạo khác lạ ở tuổi 50

Những ngày qua, hình ảnh mới của Đan Trường gây xôn xao trên mạng xã hội. Trước đó, khoảnh khắc nam ca sĩ xuất hiện với mái tóc bạch kim khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Đan Trường nói gì về hình ảnh gây xôn xao?

Trước những tranh luận, Đan Trường có bài đăng dài lên tiếng về diện mạo mới. Nam ca sĩ cho biết hình ảnh này là để thực hiện cho một chiến dịch quảng cáo game, đồng thời bày tỏ quan điểm: Đã là nghệ sĩ thì đôi khi cũng cần làm mới bản thân, thử sức với những phong cách khác nhau để mang đến những điều mới mẻ cho khán giả.

Hình ảnh gây xôn xao của ca sĩ Đan Trường Ảnh: NVCC/Cắt từ clip trên trang cá nhân của NV

Anh chia sẻ: “Nếu sau này tôi có cơ hội tham gia những chương trình như Anh trai say hi hay Anh trai vượt ngàn chông gai thì qua mỗi vòng công diễn, người nghệ sĩ cũng cần thay đổi, sáng tạo và làm mới mình để khán giả không thấy nhàm chán. Tôi nghĩ đó cũng là một phần của công việc và là cách mình trân trọng tình cảm khán giả dành cho mình”.

Theo Đan Trường, hình ảnh với mái tóc bạch kim chỉ để anh chụp lưu niệm, chứ chưa xuất hiện ở những nơi công cộng hay biểu diễn ở bất kỳ đâu. Do đó, anh mong người hâm mộ cứ thoải mái đón nhận bằng tâm thế nhẹ nhàng, vui vẻ.

“Tôi không mong tất cả mọi người đều phải đồng tình với mình, nhưng tôi luôn trân trọng những tình cảm chân thành mà mọi người dành cho. Mỗi lời động viên, mỗi sự cảm thông và cả những lời góp ý thiện chí đều là điều mà tôi ghi nhận”, anh bộc bạch.

Đan Trường cho rằng “cuộc đời này thật sự ngắn ngủi” nên anh quan niệm "chỉ cần bản thân sống tử tế, không làm tổn thương ai, không phá hoại hạnh phúc của người khác, không ảnh hưởng đến công việc hay cuộc sống của bất kỳ ai, thì hãy cứ cố gắng làm tốt công việc của mình và sống thật vui vẻ".

Đan Trường mong khán giả nhìn nhận bằng tâm thế nhẹ nhàng, vui vẻ Ảnh: NVCC

“Mỗi người đều có một cuộc đời, một hành trình và những lựa chọn riêng. Đôi khi, chúng ta không cần phải quá bận lòng trước mọi lời khen chê, cũng không cần biến những điều nhỏ bé thành chuyện quá lớn. Điều quan trọng nhất vẫn là mình hiểu mình đang làm gì, sống có trách nhiệm với bản thân và luôn giữ được sự bình yên trong tâm hồn”, anh chia sẻ thêm.

Quan điểm hạnh phúc của ca sĩ Đan Trường

Đan Trường chia sẻ thêm sau tất cả, anh nhận ra rằng hạnh phúc không nhất thiết phải là những điều lớn lao. Nam ca sĩ nêu quan điểm: “Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy, mình vẫn còn được hít thở, được nhìn thấy ánh mặt trời, được làm công việc mình yêu thích và vẫn còn có những người thương yêu ở bên cạnh. Chỉ những điều bình dị ấy thôi cũng đã đáng quý biết bao rồi”.

Cuối bài viết, Đan Trường gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn yêu thương, quan tâm và thấu hiểu cho mình trong suốt chặng đường vừa qua. Anh nhắn nhủ: “Cảm ơn cả nhà vì đã luôn ở đây, dù tôi xuất hiện với hình ảnh quen thuộc hay thử nghiệm một phong cách hoàn toàn mới. Chỉ mong chúng ta luôn dành cho nhau nhiều sự yêu thương hơn một chút, bao dung hơn một chút và nhẹ nhàng với nhau hơn một chút. Vì cuộc sống đã có quá nhiều điều phải lo nghĩ rồi, nếu có thể, hãy để những điều nhỏ bé mang đến cho mình niềm vui thay vì những muộn phiền”.

Trao đổi với chúng tôi, phía Đan Trường cho biết bài đăng trên trang cá nhân là quan điểm của nam ca sĩ về vụ việc.