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Giải trí Đời nghệ sĩ

Ca sĩ Đan Trường đính chính

Thạch Anh
Thạch Anh
Trước việc bị kẻ xấu mạo danh để thực hiện các clip quảng cáo nhằm mục đích trục lợi, ca sĩ Đan Trường lên tiếng đính chính trên trang cá nhân.

Thời gian qua, hình ảnh ca sĩ Đan Trường quảng cáo cho thuốc nhỏ mắt được nhiều người quan tâm. Mới đây, giọng ca Mưa trên cuộc tình vừa có bài đăng đính chính. Nam nghệ sĩ chia sẻ anh nhận được nhiều tin nhắn của khán giả hỏi về những video quảng cáo thuốc có xuất hiện hình ảnh và giọng nói của mình. Ông bố một con khẳng định bản thân “hoàn toàn không biết sản phẩm này, không hợp tác, không quảng cáo và không làm đại diện” cho sản phẩm này.

Chia sẻ gây chú ý của Đan Trường

Ca sĩ Đan Trường đính chính - Ảnh 1.

Đan Trường mong khán giả cảnh giác trước những thông tin không chính xác

Ảnh: T.A

Đan Trường nhấn mạnh những video đang lan truyền trên mạng là giả mạo, được tạo bằng công nghệ AI ghép khuôn mặt và giả giọng nói của anh. Theo giọng ca Nắng sân trường, động thái này nhằm tạo lòng tin để quảng cáo sản phẩm nhưng là hành vi mạo danh, có thể khiến nhiều người hiểu nhầm và trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

“Đan Trường rất mong mọi người dành chút thời gian kiểm tra kỹ trước khi tin vào bất kỳ quảng cáo nào có hình ảnh của Đan Trường. Công nghệ AI ngày càng phát triển nên việc giả mạo hình ảnh và giọng nói cũng ngày càng tinh vi. Chính vì vậy, Đan Trường rất mong cả nhà luôn cảnh giác để bảo vệ bản thân và người thân”, nam ca sĩ nói thêm.

Cuối bài đăng, Đan Trường lên tiếng cảnh báo khán giả nếu bắt gặp những video tương tự, đừng bấm vào các đường link trong bài quảng cáo hay cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền theo hướng dẫn. Nam ca sĩ mong người hâm mộ báo cáo những bài viết, video giả mạo, đồng thời gửi đường link về fanpage chính thức để ê kíp kịp thời xử lý. Giọng ca 7X mong khán giả cảnh giác, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Trao đổi với chúng tôi, phía Đan Trường xác nhận bài đăng là quan điểm của nam ca sĩ về vụ việc. 

Ca sĩ Đan Trường đính chính - Ảnh 2.

Đan Trường vẫn duy trì niềm đam mê ca hát ở tuổi 50

Ảnh: NVCC

Đây không phải lần đầu Đan Trường lên tiếng về những clip giả mạo với mục đích trục lợi. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là Đan Trường quảng cáo cho một ứng dụng đánh bạc, vay tiền nặng lãi. Điều đó khiến nhiều người hâm mộ nam ca sĩ không khỏi hoang mang.

Liên quan đến vụ việc, Đan Trường cho biết kẻ xấu đã sử dụng công nghệ AI, ghép hình ảnh của mình vào các clip quảng cáo. Nam ca sĩ chia sẻ: “Các trang rác không được lấy hình ảnh của Đan Trường chỉnh sửa mặt mũi rồi giật tít câu view. Video AI lừa đảo, chỉnh mặt Đan Trường biến dạng như vậy mà cũng có người tin”.

Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật, bên cạnh đó còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Với nam ca sĩ, quán cà phê mới mở là nơi để anh gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả. Nếu quản lý là người lo về khâu giấy tờ, kế hoạch phát triển, trong khi giọng ca 7X kiểm tra về thiết kế, từng món nước. “Tôi đang trong thời gian muốn nghỉ ngơi, muốn đi hát và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Nên khi đi theo cuộc vui này, tôi cũng cố gắng cân bằng”, Đan Trường chia sẻ.

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