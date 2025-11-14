Dân văn phòng ‘phát sốt’ với 5 công thức nước uống: Vừa ngon, vừa bổ sung collagen

Nước cam và các loại nước ép giàu vitamin C

Muốn có làn da căng mọng, đàn hồi thì việc uống collagen là một chuyện, nhưng việc cơ thể bạn tự sản xuất collagen mới là điều quan trọng nhất. Để quá trình sản xuất này diễn ra "trơn tru" thì chúng ta cần một "trợ thủ đắc lực" mang tên Vitamin C.

Vitamin C chính là cofactor (tức là chất xúc tác) không thể thiếu cho hai loại enzyme chủ chốt, là prolyl hydroxylase và lysyl hydroxylase, giúp ổn định cấu trúc xoắn ba của chuỗi protein procollagen ban đầu. Từ đó hình thành sợi collagen trưởng thành và vững chắc.

Bổ sung các loại nước ép hàng ngày giúp hỗ trợ chống lão hóa da

Sinh tố quả mọng

Công thức sinh tố quả mọng (như dâu tây, việt quất, mâm xôi,...) chính là bí kíp vừa ngon miệng vừa hiệu quả mà hội Gen Z mê skincare siêu mê. Nghiên cứu cho thấy những loại quả này chứa lượng vitamin C khổng lồ. Đây chính là "ngôi sao" mà cơ thể bạn cần để tổng hợp collagen.

Trà xanh

Uống trà xanh không phải là bạn đang nạp trực tiếp collagen vào cơ thể, mà là đang cung cấp một "đội quân" bảo vệ và kích thích sản sinh collagen nội sinh cực kỳ hiệu quả! Lý giải khoa học của sự "thần kỳ" này nằm ở nhóm chất chống oxy hóa cực mạnh có tên là Catechin. Đặc biệt là EGCG (Epigallocatechin gallate), chiếm hàm lượng cao trong trà xanh.

Trà xanh có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Nước dừa tươi

Theo góc độ khoa học, nước dừa là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Vitamin C hoạt động như một đồng yếu tố (cofactor) cho các enzyme hydroxylase, những enzyme này chịu trách nhiệm bổ sung các nhóm hydroxyl vào các axit amin proline và lysine (tạo thành hydroxyproline và hydroxylysine), đây là bước cực kỳ quan trọng giúp ổn định cấu trúc xoắn ba của các sợi collagen. Từ đó collagen được sản xuất ra mới bền vững và chắc khỏe, giúp da duy trì độ đàn hồi và giảm nếp nhăn.

Hoạt chất collagen peptide dạng nước

Collagen là một loại protein có cấu trúc phân tử cực lớn. Nếu chỉ ăn các loại thực phẩm giàu collagen, cơ thể sẽ mất rất nhiều thời gian để chuyển hóa nó thành các axit amin nhỏ rồi mới tổng hợp lại thành collagen mới chưa kể hiệu quả hấp thụ thường không cao.

Chính vì thế, các nhà khoa học đã tạo ra hoạt chất collagen peptide (còn gọi là collagen thủy phân). Tức là collagen đã được xử lý bằng công nghệ enzyme để cắt nhỏ chuỗi protein khổng lồ này thành các đoạn peptide có trọng lượng phân tử siêu nhỏ. Điều này giúp chúng dễ dàng đi qua thành ruột vào máu. Sau khi vào máu, những peptide này trở thành "nguyên liệu sẵn có" để cơ thể tổng hợp collagen tại lớp hạ bì của da, quan trọng hơn chúng còn đóng vai trò như một "tín hiệu" kích thích các tế bào nguyên bào sợi (fibroblasts) - hoạt động mạnh mẽ hơn, từ đó tăng cường sản xuất collagen, elastin và hyaluronic acid, giúp da tăng độ đàn hồi, giảm nếp nhăn và giữ ẩm căng mọng.

Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder Bột uống Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder đang trở thành xu hướng chăm sóc sắc đẹp được săn đón nhờ khả năng cung cấp đồng thời nhiều loại collagen thiết yếu. Sản phẩm này không chỉ hỗ trợ tăng cường độ ẩm, tăng đàn hồi cho da mà còn hỗ trợ giảm các triệu chứng khô da, nhăn da, hỗ trợ làm đẹp da. Codeage Multi Collagen là dòng bột uống collagen thủy phân Mỹ cao cấp *Ưu điểm nổi bật: Kích thước siêu nhỏ giúp hấp thụ nhanh chóng và trọn vẹn vào máu, đạt hiệu quả tối ưu mà không gây lắng đọng hay khó tiêu.

Sản phẩm cung cấp tới 18 loại Amino Acid, bao gồm các loại chính hình thành collagen như Glycine, Proline, Hydroxyproline. Glycine còn là tiền chất thúc đẩy sản sinh Glutathione tự nhiên trong cơ thể - một chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ làm đẹp da.

Cung cấp 5 loại (I, II, III, V, X), mang lại nhiều lợi ích hơn.

Dạng bột không mùi dễ hòa tan trong nước, cà phê, sinh tố mà không làm thay đổi hương vị món ăn.

Cung cấp 5 loại (I, II, III, V, X), mang lại nhiều lợi ích hơn.

Dạng bột không mùi dễ hòa tan trong nước, cà phê, sinh tố mà không làm thay đổi hương vị món ăn.

Thường là Non-GMO, không Gluten, không sữa, không chất độn, hương vị nhân tạo, chất bảo quản. An toàn cho cả chế độ ăn Keto/Paleo.

Dạng bột dễ hòa tan, có thể pha với nước lọc, cà phê, sinh tố, sữa chua mà không làm thay đổi hương vị, mang lại trải nghiệm tiện lợi hàng ngày.

Phù hợp cho người ăn kiêng hoặc không tiêu thụ thịt đỏ.

Phù hợp cho người ăn kiêng hoặc không tiêu thụ thịt đỏ.

Cung cấp đầy đủ các Amino Acid thiết yếu, đặc biệt là Glycine với khả năng kích hoạt Glutathione, mang lại lợi ích kép cho làn da.




