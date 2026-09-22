Đăng ảnh AI giả trang sách giáo khoa, người phụ nữ bị công an nhắc nhở

Ngày 22.9, thông tin từ Công an xã Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa mời chị L.T.N.L (ngụ tại địa phương) lên trụ sở để làm việc liên quan đến việc đăng tải hình ảnh có nội dung dễ gây hiểu sai về tác giả và tác phẩm văn học.

Trước đó, chị L. lên mạng xã hội và thấy người khác đăng hình ảnh giống trang sách giáo khoa, có bài thơ "Thịt chó" và hình ảnh minh họa rồi tải ảnh về và đăng lại trên tài khoản facobook của mình.

Chị L. và hình ảnh bài thơ Thịt chó ẢNH: CÔNG AN XÃ QUỲ CHÂU



Qua xác minh, công an xác định hình ảnh này do AI tạo, được cắt ghép từ sách giáo khoa, sau đó kết hợp với nội dung chú thích nhằm thu hút sự chú ý, lượt xem và tương tác trên mạng xã hội.

Sau đó, Công an xã Quỳ Châu đã mời chị L. đến làm việc. Tại đây, sau khi được giải thích, chị L. thừa nhận hành vi đăng tải hình ảnh này là sai.

Do chị L. vi phạm lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên Công an xã Quỳ Châu nhắc nhở, yêu cầu gỡ bỏ nội dung đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Công an xã Quỳ Châu khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ. Không tùy tiện cắt ghép hình ảnh, nội dung làm sai lệch hoặc gây hiểu sai bản chất sự việc, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng chỉ nhằm mục đích câu tương tác.

Điều 95 Nghị định số 174/2026, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức. Cá nhân có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức, tương ứng từ 10 - 15 triệu đồng.