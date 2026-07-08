Phố thịt chó Cống Quỳnh bỏ cầy tơ: Nhiều thực khách TP.HCM ủng hộ quán đổi món

Bài viết "Phố thịt chó Cống Quỳnh ở TP.HCM thành "phố thịt dê": Quán cuối cùng ngừng bán cầy tơ" sau khi được đăng tải trên Báo Thanh Niên đã nhận được sự quan tâm từ bạn đọc.

Phố thịt chó Cống Quỳnh nay không còn bán cầy tơ, nhiều hàng quán bán món ăn đặc sắc, hấp dẫn như dê quay, lẩu - nướng thay thế ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo đó, thông tin những quán cầy tơ cuối cùng ở phố thịt chó Cống Quỳnh nổi tiếng suốt hàng thập kỷ qua hoặc đóng cửa vĩnh viễn, hoặc chuyển đổi mô hình kinh doanh sang những quán dê, lẩu - nướng… đã được độc giả chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Theo các chủ hàng quán, để từ bỏ một món ăn đã kinh doanh suốt gần 20 - 30 năm không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, sự thay đổi này là phù hợp với bối cảnh hiện tại. Họ cũng đã cố gắng để thích nghi, may mắn nhận được sự ủng hộ của khách.

Trong các bài chia sẻ, nhiều người là thực khách quen nhắc nhở những kỷ niệm đã có với những hàng quán ở phố thịt chó này, rất nhiều người bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ trước quyết định chuyển đổi mô hình kinh doanh của chủ quán. Một số người cho biết sẽ tìm đến đây để ủng hộ những món mới được các hàng quán phục vụ.

Phố thịt chó Cống Quỳnh ngừng bán cầy tơ, thực khách TP.HCM chia sẻ gì?

Tài khoản Thân Thị Hằng bình luận: "Mừng quá!". "Nên giảm dần các quán thịt chó!", nickname Nguyễn Hiếu chia sẻ. "Chó là bạn không phải là thức ăn xin đừng ăn thịt chó", anh Tai Chuyen bày tỏ.

Chia sẻ bài viết của Báo Thanh Niên, tài khoản N.P chia sẻ nhiều hàng quán ở phố thịt chó Cống Quỳnh này là điểm đến ẩm thực, nơi hò hẹn của anh và bạn bè một thời. Tuy nhiên về sau này, anh không còn thường lui tới, phần vì tính chất công việc, phần vì thịt chó không còn là món khoái khẩu.

"Tình cờ đọc bài báo, làm mình hoài niệm về những quán quen nhiều năm về trước. Tuy nhiên, mình nghĩ các quán không bán thịt chó là phù hợp với bối cảnh hiện tại, khi xã hội đang hướng tới chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó, mèo nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tăng cường phúc lợi động vật. Mình cũng bỏ dần thói quen ăn thịt chó!", thực khách chia sẻ.

Anh Trịnh Cương, một thực khách ở TP.HCM cũng bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của chủ nhiều quán cầy tơ chuyển sang bán thịt dê hoặc bán lẩu nướng, cho rằng đây là sự lựa chọn nhân văn.

"Mình không ăn thịt chó, vì mình không biết liệu phần thịt đó có phải là thú cưng của một ai đó không. Thêm vào đó, chó là loài động vật trung thành, dễ thương của con người. Việc nhiều hàng quán, những phố thịt chó ở TP.HCM dần dần biến mất cũng cho thấy quan điểm của xã hội ngày càng thay đổi theo hướng tích cực, đặc biệt trong việc yêu thương động vật, chó mèo", anh bày tỏ quan điểm.

Nhiều người lan tỏa thông điệp: Chó là bạn, không phải thức ăn ẢNH: NHẬT THỊNH

Có nuôi một chú chó ở nhà, chị Thanh Thảo (27 tuổi) sống và làm việc ở TP.HCM chia sẻ từ trước đến nay, chị chưa bao giờ ăn thịt chó, mèo. Với chị, chúng là những người bạn dễ thương, trung thành của con người.

Hay tin những quán cầy tơ ở phố thịt chó Cống Quỳnh đổi mô hình kinh doanh, không còn phục vụ món ăn này, là người yêu động vật, chị Thanh Thảo bày tỏ niềm vui, cho biết sẽ ủng hộ các hàng quán ở đây khi có dịp.

"Mình nghĩ là thịt chó cũng đã dần hết thời, thế hệ gen Z của tụi mình giờ mình ít thấy ai ăn thịt chó lắm. Nhiều người lớn tuổi hơn trong gia đình mình ngày trước từng ăn, giờ cũng không còn ăn", cô gái chia sẻ thêm.

Bạn nghĩ gì về việc những hàng quán cầy tơ ở phố thịt chó Cống Quỳnh ngưng bán món ăn quen thuộc? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.