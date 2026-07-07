Phố thịt chó Cống Quỳnh ở TP.HCM thành 'phố thịt dê': Quán cuối cùng ngừng bán cầy tơ

Những ngày này, đi vào con hẻm 189 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh, nơi suốt hàng chục năm qua vốn được mệnh danh là "phố thịt chó Cống Quỳnh" nổi tiếng nhất nhì TP.HCM, nhiều người khá bất ngờ khi những quán ăn kinh doanh cầy tơ cuối cùng ở đây, hoặc đóng cửa, hoặc chuyển sang kinh doanh món dê.

Những quán cầy tơ cuối cùng ở phố thịt chó Cống Quỳnh đã chuyển sang bán món dê núi, lẩu - nướng ẢNH: CAO AN BIÊN

"Phố thịt chó" thành… "phố thịt dê", từ khi nào?

Trong lần gần đây ghé phố thịt chó Cống Quỳnh khi thực hiện bài viết "Những 'phố thịt chó' một thời ở TP.HCM: Nhiều quán đóng cửa vĩnh viễn", chúng tôi ghi nhận những quán ăn cuối cùng bán món này ở hẻm 189 Cống Quỳnh vẫn hoạt động như thường nhật, vẫn có một lượng khách "ruột" ổn định.

Sau khi loạt bài được đăng tải trên Báo Thanh Niên không lâu, một thời gian sau, khi trở lại khu vực này, những quán bán món cầy tơ cuối cùng đã chuyển sang bán món thịt dê, có quán đóng cửa ngừng kinh doanh.

Mặt bằng quán Xuân Bình, một thương hiệu cầy tơ nổi tiếng có hơn 2 thập kỷ bán ở đây bất ngờ đổi bảng hiệu mới ghi rõ: "Dê quay Hương Sơn". Vào quán hỏi thăm mới biết quán ăn đã chuyển từ bán món cầy tơ sang món dê được vài tháng nay, khách vẫn ủng hộ đều đặn.

Hẻm 189 Cống Quỳnh từng nổi tiếng là "phố thịt chó" ở TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

"Một phần do chính quyền địa phương vận động, một phần vì mong muốn cá nhân, nên chúng tôi quyết định từ bỏ món cầy tơ đã bán suốt hơn 20 năm nay để chuyển sang bán món mới. May mắn, nhiều khách quen lẫn khách mới vẫn tới ủng hộ món ăn mới này của quán", anh chủ chia sẻ.

Tất nhiên, cũng có nhiều khách "ruột" khoái khẩu với món cầy tơ của quán suốt bao năm qua không giấu được bất ngờ lẫn hụt hẫng khi quán quen đổi món. Tuy nhiên, chủ quán cho biết sự thay đổi trong thực đơn, mô hình kinh doanh là phù hợp trong thời điểm này.

Anh chủ cũng cho biết sở dĩ anh chọn chuyển sang bán món dê Hương Sơn vì đây là đặc sản của Hà Tĩnh quê hương anh. Toàn bộ thực đơn của quán được thay từ các món chế biến thịt cầy sang những món dê như dê quay, dê nướng, dê hấp… hấp dẫn với giá bình dân từ 150.000 đồng - 200.000 đồng tùy vào nhu cầu của khách. Quán bán từ 10 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Có quán "đóng cửa vĩnh viễn"

Quán cầy tơ Trường 1 rất nổi tiếng ở hẻm 189 đường Cống Quỳnh theo ghi nhận của phóng viên thời điểm này đã đóng cửa. Trên ứng dụng Google cũng cập nhật địa chỉ quán ăn này đã "đóng cửa vĩnh viễn".

Mặt bằng của quán Trường 1 được thay thế bằng quán Trường II, vốn là quán thịt cầy có tiếng ở cạnh bên. Tuy nhiên, quán ăn này cũng ngừng kinh doanh thịt cầy, thay vào đó chuyên doanh lẩu - nướng.

Buổi sáng, các nhân viên của quán tất bật chuẩn bị nguyên liệu để đón khách. Một nhân viên của quán cho biết suốt mấy tháng nay, quán đã không còn bán thịt chó mà chuyển sang mô hình mới này.

"Vì nhiều lý do, quán không còn bán thịt cầy nữa. Hiện bên mình đã chuyển sang món mới, nhiều khách vẫn ghé ủng hộ. Trước đó quán mình ở cạnh đây, đến khi quán Trường 1 đã đóng cửa thì quán mình chuyển sang", một nhân viên của quán chia sẻ.

Nhiều hàng quán bán thịt chó nổi tiếng chuyển sang mô hình lẩu - nướng ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong con hẻm vốn nổi tiếng với những hàng quán thịt chó san sát nhau, những quán cầy tơ cuối cùng nay trên biển hiệu đã không còn bán món ăn quen thuộc. Nhiều quán chuyển sang dê, bò, lẩu - nướng, một số quán khác cũng kinh doanh các món cơm Việt Nam, cơm trưa văn phòng.

Với sự thay đổi mới mẻ này, hẻm 189 Cống Quỳnh vẫn là hẻm ẩm thực thú vị với các món ăn đa dạng, xứng đáng để khách tìm tới trải nghiệm. Bên cạnh sự thất vọng của nhiều khách quen, lựa chọn ngưng bán món thịt chó của những quán ăn ở đây lại nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

"Mình thấy việc ăn thịt chó thời điểm này cũng không còn được ủng hộ, đặc biệt là những người trẻ. Đó là lý do các hàng quán bán thịt chó ở TP.HCM ngày càng ít đi. Việc thay đổi mô hình kinh doanh là xu hướng tất yếu để thích nghi với xu thế mới, cũng là cách để bảo vệ chó mèo, những loài vật nuôi trung thành của con người và bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta. Tôi sẽ đến ủng hộ những chủ quán chuyển từ món thịt cầy sang các món dê, bò ở đường Cống Quỳnh", anh Đức Thông, sống ở phường Bình Đông chia sẻ.