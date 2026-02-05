Thịt chó hết thời?: Từng mê món cầy tơ, nhiều người nay bỏ hẳn vì một lý do rất đời

Trong ký ức của anh Nguyễn Văn Hải (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM), thịt chó là món nhậu ngon và rẻ. Từ bữa nhậu với đồng nghiệp đến sinh nhật bạn bè hay chỉ là những ngày cuối tuần rảnh rỗi, điểm hẹn của anh Hải thường là quán thịt chó. Tuy nhiên, hiện tại anh đã bỏ hẳn món này. Vì sao?

Thịt chó từng là món khoái khẩu

Khoảng 15 năm trước, khi anh Hải còn độc thân và có công việc ổn định, cứ đến chiều thứ 6 tan làm thì địa điểm quen thuộc ghé đến là những quán thịt chó ở gần sân bay Tân Sơn Nhất.

"Tôi bắt đầu ăn thịt chó từ thời sinh viên nhưng khi đi làm rồi mới ăn thường xuyên hơn. Thời trẻ tôi nghĩ đơn giản, thịt chó cũng là một món ăn, mình thấy ngon, hợp khẩu vị thì ăn thôi. Món này khi chế biến, thường sử dụng nhiều loại gia vị như riềng, sả, ớt ăn kèm lá mơ... tạo ra hương vị rất đặc trưng", anh Hải cho biết.

Một bảng hiệu chỉ dẫn vào quán thịt chó phường Long Bình Ảnh: Phan Diệp

Mỗi khi ghé vào quán thịt chó, nhóm bạn của anh Hải uống rượu thay vì bia. Anh cho biết, những buổi tối trời mưa, ăn thịt chó uống rượu xong thì thấy "ấm người, khỏe ra". Không chỉ anh Hải mà có khoảng 5 - 6 người bạn thân của anh cũng thích thịt chó.

Vì thế, quán thịt chó trở thành "điểm hẹn cuối tuần" của anh Hải thời điểm đó. Thói quen này của anh kéo dài khoảng 3 năm.

Năm 2016, vì chuyển chỗ làm cách xa nhà của ba mẹ, anh dọn ra ở trọ một mình. Để bớt cô đơn, anh xin một chú chó con về nuôi để bầu bạn. Anh cho biết, thuở nhỏ anh từng nuôi một con chó cái và đặt tên là Misa nhưng sau này bị trộm bắt mất. Sống ở thành phố không có không gian nên gia đình anh không cho phép con cái nuôi thú cưng nên ký ức về chú chó Misa cũng phai nhạt dần.

Con chó anh Hải đang nuôi thường xuyên đi spa Ảnh: NVCC

Từ ngày nuôi chú chó nhỏ, anh Hải bỏ hẳn món thịt chó dù nhiều lần bạn bè rủ rê. Anh cho biết, sở dĩ bản thân có sự thay đổi này là bởi anh có tình cảm đặc biệt với người bạn 4 chân. "Con chó tôi nuôi biết thể hiện tình cảm, quấn quýt và luôn đón tôi ở cổng sau khi tan làm. Tôi xem nó là bạn nên không muốn ăn thịt chó nữa. Đơn giản vậy thôi", anh Hải nói và cho biết từ đó đến nay anh chưa từng thử lại món thịt chó.

"Ngừng ăn để không tiếp tay cho trộm chó"

Đó là chia sẻ của anh Trọng An (45 tuổi, ở phường Thủ Dầu Một). Anh An cho biết, pháp luật không cấm người dân ăn và buôn bán thịt chó nhưng chó, mèo lại không được nuôi theo quy mô trang trại để lấy thịt.

Vì thế, để có nguồn cung cấp cho các quán ăn mỗi ngày, việc trộm chó cũng trở nên phổ biến hơn. Từng là người thích ăn thịt chó, nhưng nhận thức món khoái khẩu của mình tiếp tay cho "cẩu tặc" nên anh An bỏ hẳn món này từ hơn 10 năm qua.

Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, phong trào nuôi chó mèo trong gia đình cũng phát triển nên anh An sợ một ngày "ăn nhầm thú cưng, là thành viên trong nhà" của một ai đó.

Một chú chó được chủ yêu thương dẫn đi chơi Ảnh: Phan Diệp

Anh Trọng, anh Hải từng là người thích ăn thịt chó, ăn thường xuyên. Tuy cả 2 có lý do riêng để bỏ hẳn món này nhưng họ có cùng quan điểm. Đó là ngoài việc ăn thấy ngon, thì hàm lượng chất dinh dưỡng trong thịt chó không quá vượt trội so với các loại thịt động vật như bò, heo, gà...

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê miền Trung, anh An thừa nhận nhiều gia đình trong làng của anh ngày xưa nuôi chó, mèo đợi lớn để làm thịt nhưng giờ xã hội không còn thiếu thốn nữa.

Trên thực tế, theo thời gian, khi điều kiện kinh tế ngày càng tốt hơn thì sự lựa chọn về nguồn thực phẩm càng phong phú hơn, thịt chó chỉ còn là thứ yếu. Chưa kể, khi sử dụng thịt chó đến từ nguồn không rõ ràng, nhiều người lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Khác với các loài như heo, bò, gà... được nuôi làm thương phẩm, thịt có chứng nhận, kiểm định rõ ràng còn thịt chó thì không.

"Điều này quay lại lý do tôi bỏ hẳn thịt chó, đó là bởi nguồn cung cấp thịt chó không rõ ràng và liên quan mật thiết đến vấn nạn trộm chó, vi phạm đạo đức của con người", anh An nói.

