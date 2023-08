Đảng bộ Bình Thuận đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ 'điểm nghẽn'

Một số chỉ tiêu đạt được giữa nhiệm kỳ

Tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng bình quân trong 2 năm đạt 5,05%. Tỷ lệ thu ngân sách so với GRDP (không tính thu từ dầu khí) năm 2021 đạt 13,41%; năm 2022 đạt 11,41%; ước năm 2023 chỉ đạt 8,75%. Chi đầu tư phát triển so với tổng thu ngân sách đạt 38,65%. Thu hút tổng vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP trong 2 năm chiếm 41,47%, ước trong 3 năm chiếm 41,88%.