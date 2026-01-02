Đang chơi cầu lông, chàng trai 32 tuổi ở TP.HCM đột ngột ngưng tim

Ngày 2.1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa cứu sống bệnh nhân L.V.H (32 tuổi, ở phường Bình Trưng, TP.HCM) bị ngưng tim do viêm cơ tim tối cấp trong lúc chơi cầu lông.

Theo thông tin từ bệnh viện, anh H. là nhân viên văn phòng, không hút thuốc lá, không ghi nhận bệnh tim mạch trước đó và duy trì thói quen luyện tập thể thao khoảng 2 giờ mỗi ngày. Sáng 20.12.2025, anh cùng đồng nghiệp chơi cầu lông tại một sân tập ở phường An Khánh. Sau khoảng 30 phút vận động, anh đột ngột xuất hiện cảm giác hồi hộp, choáng váng, khó thở, đau dữ dội vùng ngực rồi nhanh chóng mất ý thức.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện Q.T gần sân chơi cầu lông trong tình trạng ngất, mất ý thức và ngưng tuần hoàn. Tại đây, các bác sĩ xác định anh bị rối loạn nhịp thất và lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi. Đồng thời, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau khoảng 15 phút, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời và được cứu sống ẢNH: BV

Ngay khi tiếp nhận, ê kíp hồi sức vừa tiếp tục xử lý rối loạn nhịp thất, vừa khẩn trương can thiệp V-A ECMO (kỹ thuật ô xy hóa máu qua màng ngoài cơ thể theo phương thức động - tĩnh mạch để hỗ trợ tuần hoàn).

Sau khi tình trạng huyết động tạm ổn, bệnh nhân được chụp CT-Scanner toàn thân nhằm loại trừ các nguyên nhân đột tử tim mạch thường gặp như nhồi máu cơ tim cấp, thuyên tắc động mạch phổi hoặc bệnh lý cấp tính của động mạch chủ.

Trong 48 giờ đầu, bệnh nhân được hồi sức chuyên sâu sau ngưng tim bằng V-A ECMO, kiểm soát thân nhiệt, sử dụng corticosteroid liều cao với nghi ngờ viêm cơ tim cấp do vi rút và lọc máu liên tục. Nhờ can thiệp kịp thời, anh H. tỉnh táo hoàn toàn, không còn rối loạn nhịp thất, chức năng tim hồi phục rõ rệt và được ngưng ECMO.

Sau 7 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân gần như ổn định hoàn toàn và có thể xuất viện. Kết quả chụp cộng hưởng từ tim sau đó xác nhận anh H. bị viêm cấp tính cơ tim và màng ngoài tim. Bệnh nhân đã xuất viện về nhà đón năm mới.

Bác sĩ Võ Văn Trắng, Khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, viêm cơ tim cấp do vi rút thường gặp vào những thời điểm khí hậu trở lạnh hoặc mùa mưa tại Việt Nam. Triệu chứng ban đầu dễ nhầm với cảm cúm hoặc rối loạn tiêu hóa, khiến nhiều người trẻ chủ quan. Ngoài các biểu hiện hô hấp, tiêu hóa, người bệnh có thể xuất hiện đau ngực (trên 80%), khó thở (20 - 50%), hồi hộp, rối loạn nhịp tim.

Một số ít trường hợp diễn tiến thành viêm cơ tim tối cấp, gây tụt huyết áp, rối loạn nhịp nguy hiểm và có thể đột tử nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân viêm cơ tim tối cấp có thể hồi phục nhanh sau khoảng 1 tuần nếu được hỗ trợ tuần hoàn cơ học đúng lúc.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Thảo, Khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông tin thêm, với đặc điểm viêm lan tỏa trên cơ tim, người bệnh cần được theo dõi sát, tầm soát các đột biến gien bệnh cơ tim và sinh thiết cơ tim nếu diễn tiến viêm cơ tim dai dẳng. Người bệnh cũng cần hạn chế gắng sức trong 3 tháng đầu, để tránh nguy cơ đột tử và rối loạn nhịp tái phát.