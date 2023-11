Đảng Dân chủ lo lắng về ông Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phủ quyết gói viện trợ Israel của Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát với lý do không duyệt chi bổ sung cho Sở Thuế vụ (IRS) và loại trừ các ưu tiên về an ninh quốc gia khác.