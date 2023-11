Ông Trump dẫn trước ông Biden trong hầu hết bang dao động ở khảo sát mới

Khảo sát mới do báo The New York Times và Đại học Siena thực hiện công bố ngày 5.11 cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden tại các bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada và Pennsylvania, trong khi đương kim tổng thống dẫn trước tại bang Wisconsin.



Cựu Tổng thống Trump vận động cử tri tại Florida hôm 4.11 REUTERS

Trong khi có những tiểu bang được xem là lãnh địa của đảng Dân chủ hoặc đảng Cộng hòa, những tiểu bang được khảo sát nói trên đều là ẩn số mang tính quyết định trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ. Hồi năm 2020, ông Biden đánh bại ông Trump tại cả 6 bang đó.

Khảo sát mới còn cho thấy ứng viên đảng Cộng hòa dẫn trước với tỷ lệ trung bình là 48% so với 44% của ứng viên Dân chủ. Mức sai số của khảo sát dao động từ 4,4-4,8 điểm.

Có 2/3 số người trả lời khảo sát nói rằng Mỹ đang đi sai hướng và đa số người dân ở các độ tuổi cho rằng các chính sách của chính quyền đương nhiệm gây ảnh hưởng đến họ. Gần 3/4 (71%) số người trả lời cho rằng chủ nhân hiện tại của Nhà Trắng quá lớn tuổi để lãnh đạo hiệu quả.

Đây chỉ là khảo sát giả định bởi việc bỏ phiếu của mỗi đảng chưa diễn ra. Dù cả ông Trump và ông Biden đều đang dẫn đầu trong số các ứng cử viên khác của đảng mình nhưng trên lý thuyết họ vẫn chưa chắc chắn trở thành đại diện của đảng cho cuộc bầu cử quyết định.

Phát ngôn viên Kevin Munoz, người đại diện cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden, nhận xét về cuộc khảo sát mới: "Những dự đoán sớm hơn một năm có xu hướng khác đi đôi chút một năm sau đó. Đừng tin vào chúng. Gallup từng dự đoán Tổng thống Obama thua 8 điểm nhưng ông ấy lại giành chiến thắng dễ dàng một năm sau đó". Ông Munoz đề cập chiến thắng năm 2012 của ông Barack Obama trước đối thủ Mitt Romney của đảng Cộng hòa. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal bày tỏ lo ngại về kết quả khảo sát nhưng lưu ý cuộc bầu cử chưa diễn ra ngay.