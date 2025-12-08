Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đang đi đón con, bỗng phát hiện một thi thể dưới kênh

Trần Kha
Trần Kha
08/12/2025 14:12 GMT+7

Người dân hoảng hốt phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy nổi dưới kênh ở đường Xuân Thới Sơn 38 (TP.HCM).

Ngày 8.12, Công an xã Xuân Thới Sơn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ thi thể người đàn ông được người dân phát hiện dưới kênh nước ở đường Xuân Thới Sơn 38.

Phát hiện thi thể dưới kênh ở Xuân Thới Sơn , người dân hoảng hốt - Ảnh 1.

Kênh nước nơi phát hiện người đàn ông tử vong

ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, một người dân trên đường đón con đi học về thì phát hiện thi thể người nổi trên mặt nước kênh đường Xuân Thới Sơn 38, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM.

Sau đó, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Bước đầu, người tử vong được xác định là nam giới. Nạn nhân mặc quần đùi, áo thun đen, tay có nhiều hình xăm. Thi thể nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy.

Công an hiện cho phong tỏa hiện trường và hai lối ra vào đường Xuân Thới Sơn 38 để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ cũng như xác định danh tính người đàn ông tử vong.

Người đàn ông tử vong trên ghe ở sông Trà Khúc

Người đàn ông tử vong trên ghe ở sông Trà Khúc

Người dân đi câu cá phát hiện một người đàn ông tử vong trên một chiếc ghe nằm khuất trong lùm cây dưới sông Trà Khúc (thuộc P.Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi).

Xem thêm bình luận