Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Người đàn ông tử vong trên ghe ở sông Trà Khúc

Hải Phong
Hải Phong
01/12/2025 17:52 GMT+7

Người dân đi câu cá phát hiện một người đàn ông tử vong trên một chiếc ghe nằm khuất trong lùm cây dưới sông Trà Khúc (thuộc P.Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi).

Chiều 1.12, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Cẩm Thành (Quảng Ngãi) xác nhận thông tin trên và cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trên ghe đánh cá.

Công an điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trên ghe ở sông Trà Khúc- Ảnh 1.

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong trên ghe ở P.Cẩm Thành (Quảng Ngãi)

ẢNH: C.A

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, một số người dân đi xuống bãi bồi sông Trà Khúc phía đường Trường Sa (thuộc P.Cẩm Thành) để nhặt củi và câu cá. Lúc này, người dân phát hiện một chiếc ghe tấp sát bụi cây cách bờ khoảng 15 m. Lại gần quan sát, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trên ghe.

Công an điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trên ghe ở sông Trà Khúc- Ảnh 2.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong

ẢNH: C.A

Nhận được tin báo, Công an P.Cẩm Thành phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong.

Công an điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trên ghe ở sông Trà Khúc- Ảnh 3.

Người đàn ông tử vong trên ghe cùng dụng cụ chích điện để bắt cá

ẢNH: C.A

Tại hiện trường, chiếc ghe tấp sát lùm cây, trên ghe vẫn còn một số tài sản cùng dụng cụ chích điện để bắt cá.

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Người đàn ông ôm hai cháu bé nhảy cầu Trường Xuân, một bé tử vong

Quảng Ngãi: Người đàn ông ôm hai cháu bé nhảy cầu Trường Xuân, một bé tử vong

Một người đàn ông ở Quảng Ngãi ôm hai cháu bé nhảy cầu Trường Xuân. Dù được người dân địa phương ứng cứu, nhưng một bé khoảng 2 tuổi đã tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

tử vong Sông Trà Khúc Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận