Người đàn ông tử vong trên ghe ở sông Trà Khúc

Chiều 1.12, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND P.Cẩm Thành (Quảng Ngãi) xác nhận thông tin trên và cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trên ghe đánh cá.

Hiện trường vụ người đàn ông tử vong trên ghe ở P.Cẩm Thành (Quảng Ngãi) ẢNH: C.A

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, một số người dân đi xuống bãi bồi sông Trà Khúc phía đường Trường Sa (thuộc P.Cẩm Thành) để nhặt củi và câu cá. Lúc này, người dân phát hiện một chiếc ghe tấp sát bụi cây cách bờ khoảng 15 m. Lại gần quan sát, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trên ghe.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong ẢNH: C.A

Nhận được tin báo, Công an P.Cẩm Thành phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong.

Người đàn ông tử vong trên ghe cùng dụng cụ chích điện để bắt cá ẢNH: C.A

Tại hiện trường, chiếc ghe tấp sát lùm cây, trên ghe vẫn còn một số tài sản cùng dụng cụ chích điện để bắt cá.