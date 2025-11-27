Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Quảng Ngãi: Bắt giữ khẩn cấp người cha ôm 2 con nhảy cầu Trường Xuân

Hải Phong
Hải Phong
27/11/2025 11:09 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt giữ khẩn cấp Võ Văn T. (ở xã Tư Nghĩa) để điều tra hành vi giết người, sau khi T. ôm 2 con nhỏ nhảy cầu khiến bé gái 2 tuổi tử vong.

Sáng nay 27.11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn T. (27 tuổi, ở xã Bình Giã, TP.HCM; hiện đang ở xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi giết người, sau khi T. ôm 2 con nhỏ nhảy cầu Trường Xuân khiến bé gái 2 tuổi tử vong.

Cha ôm hai con nhảy cầu Trường Xuân: Dự định nhảy cầu Cổ Lũy nhưng không thành - Ảnh 1.

Công an đọc quyết định bắt giữ khẩn cấp Võ Văn T. để điều tra hành vi giết người

ẢNH: C.A

Theo báo cáo của Công an xã Tư Nghĩa, khoảng 10 giờ ngày 26.11, đơn vị nhận được tin báo của người dân địa phương về việc Võ Văn T. ôm theo 2 con là V.V.T (6 tuổi) và V.N.M.A (2 tuổi) nhảy cầu Trường Xuân đoạn bắc qua sông Trà Khúc, thuộc xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi (trước đây thuộc H.Sơn Tịnh).

Hậu quả, bé V.N.M.A tử vong, bé V.V.T bị thương cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi; Võ Văn T. bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Mâu thuẫn gia đình, từ Đồng Nai dẫn 2 con về Quảng Ngãi

Theo thông tin ban đầu, Võ Văn T. cùng vợ là B.T.T (32 tuổi, ở xã Bình Giã, TP.HCM) và 2 con đến sinh sống tại tỉnh Đồng Nai. Do mâu thuẫn gia đình, khoảng hơn 2 tháng trở lại đây, T. dẫn 2 con về ở nhà cha ruột ở xã Tư Nghĩa và xin làm công nhân tại một nhà máy nước đá ở địa phương.

Thời gian gần đây, Võ Văn T. buồn chuyện gia đình nên dẫn 2 con dự định nhảy cầu tự tử tại cầu tại xã An Phú, được phát hiện, ngăn cản kịp thời. Tuy nhiên, đến sáng 26.11. lại xảy ra vụ việc nhảy cầu Trường Xuân ở xã Sơn Tịnh.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Tư Nghĩa đã đến chia buồn với gia đình và thăm hỏi, động viên cháu V.V.T đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi.

Như Thanh Niên đã thông tin, khi người dân phát hiện vụ 1 người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu Trường Xuân đã ứng cứu ngay, đưa cả 3 người lên bờ. Tuy nhiên, dù được các bác sĩ ở Trung tâm Y tế Sơn Tịnh nỗ lực hồi sức nhưng bé gái 2 tuổi không qua khỏi. 

