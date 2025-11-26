Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Xác định danh tính người đàn ông ôm hai cháu bé nhảy cầu Trường Xuân

Hải Phong
Hải Phong
26/11/2025 16:35 GMT+7

Người ôm hai cháu bé nhảy cầu Trường Xuân (Quảng Ngãi) là cha của hai bé. Công an đang lấy lời khai người này để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chiều 26.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Xuân Trung, Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), cho biết trong sáng cùng ngày trên địa bàn xảy ra vụ việc đau lòng - người cha ôm hai con nhảy cầu Trường Xuân (Sơn Tịnh). Sau đó, được người dân cứu, nhưng bé gái 2 tuổi đã tử vong.

Xác định danh tính người đàn ông ôm hai con nhảy cầu Trường Xuân- Ảnh 2.

Bé trai được cứu sống đang được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: CTV

Theo ông Trung, trong sáng cùng ngày, ông Võ Văn T. (27 tuổi, ở xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã ôm theo 2 con của mình là V.V.T (7 tuổi) và V.N.M.A (2 tuổi) nhảy cầu Trường Xuân đoạn bắc qua sông Trà Khúc, thuộc xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi (trước đây thuộc H.Sơn Tịnh).

"Bé gái V.N.M.A đã tử vong và được gia đình đưa về nhà lo hậu sự, còn bé trai V.V.T đang được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi. Công an xã Sơn Tịnh đang làm việc với ông Võ Văn T. để điều tra làm rõ nguyên nhân", ông Trung nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng cùng ngày, tại khu vực cầu Trường Xuân bắc qua sông Trà Khúc (xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), một người đàn ông ôm hai cháu nhỏ nhảy cầu. 

Người dân phát hiện, ứng cứu ngay, đưa cả 3 người lên bờ, tuy nhiên một bé gái khoảng 2 tuổi đã tử vong. Mặc dù được các bác sĩ ở Trung tâm y tế Sơn Tịnh nỗ lực hồi sức, nhưng bé gái không qua khỏi. Còn bé trai được sơ cứu ổn định và chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi để theo dõi, điều trị.

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Người đàn ông ôm hai cháu bé nhảy cầu Trường Xuân, một bé tử vong

Quảng Ngãi: Người đàn ông ôm hai cháu bé nhảy cầu Trường Xuân, một bé tử vong

Một người đàn ông ở Quảng Ngãi ôm hai cháu bé nhảy cầu Trường Xuân. Dù được người dân địa phương ứng cứu, nhưng một bé khoảng 2 tuổi đã tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

nhảy cầu cầu Trường Xuân tử vong nguyên nhân Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận