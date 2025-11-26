Xác định danh tính người đàn ông ôm hai cháu bé nhảy cầu Trường Xuân

Chiều 26.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Xuân Trung, Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), cho biết trong sáng cùng ngày trên địa bàn xảy ra vụ việc đau lòng - người cha ôm hai con nhảy cầu Trường Xuân (Sơn Tịnh). Sau đó, được người dân cứu, nhưng bé gái 2 tuổi đã tử vong.

Bé trai được cứu sống đang được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: CTV

Theo ông Trung, trong sáng cùng ngày, ông Võ Văn T. (27 tuổi, ở xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã ôm theo 2 con của mình là V.V.T (7 tuổi) và V.N.M.A (2 tuổi) nhảy cầu Trường Xuân đoạn bắc qua sông Trà Khúc, thuộc xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi (trước đây thuộc H.Sơn Tịnh).

"Bé gái V.N.M.A đã tử vong và được gia đình đưa về nhà lo hậu sự, còn bé trai V.V.T đang được điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi. Công an xã Sơn Tịnh đang làm việc với ông Võ Văn T. để điều tra làm rõ nguyên nhân", ông Trung nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng cùng ngày, tại khu vực cầu Trường Xuân bắc qua sông Trà Khúc (xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), một người đàn ông ôm hai cháu nhỏ nhảy cầu.

Người dân phát hiện, ứng cứu ngay, đưa cả 3 người lên bờ, tuy nhiên một bé gái khoảng 2 tuổi đã tử vong. Mặc dù được các bác sĩ ở Trung tâm y tế Sơn Tịnh nỗ lực hồi sức, nhưng bé gái không qua khỏi. Còn bé trai được sơ cứu ổn định và chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi để theo dõi, điều trị.