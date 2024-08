Dáng đi thay đổi là dấu hiệu cảnh báo mắc bệnh tiềm ẩn

Nhiều nguyên nhân gây thay đổi dáng đi có thể quan sát thấy dễ dàng, chẳng hạn như chấn thương, sưng đau khớp. Tuy nhiên, có những nguyên nhân là bệnh tiềm ẩn mà việc thay đổi dáng đi là dấu hiệu cảnh báo, theo trang tin The Conversation (Úc).

Người già đi bộ chậm hơn, sải chân ngắn hơn, dễ té ngã có thể là dấu hiệu của bệnh Parkinson ẢNH MINH HỌA: PEXELS

Những dáng người khi đi bộ cảnh báo bệnh tiềm ẩn gồm:

Dáng đi loạng choạng

Tốc độ và sự linh hoạt khi đi bộ có thể là chỉ báo về lão hóa và tình hình sức khỏe của một người. Khi cơ thể già đi, cơ bắp sẽ mất khối lượng cơ và sức mạnh. Hiện tượng này gọi là mất cơ bắp do lão hóa, thường bắt đầu vào khoảng 40 tuổi.

Ngoài ra, hệ thần kinh cũng bắt đầu lão hóa, khiến các dây thần kinh ở khắp cơ thể hoạt động ngày càng kém hiệu quả. Các nghiên cứu cho thấy chúng ta sẽ mất khoảng 0,1% neuron thần kinh mỗi năm trong độ tuổi từ 20 đến 60. Tốc độ này sẽ tăng khi chúng ta già đi. Nếu sống được đến 90 tuổi thì não sẽ mất 150 gram mô thần kinh so với trọng lượng bộ não vào năm 50 tuổi.

Các nghiên cứu cho thấy từ năm 45 tuổi nếu tốc độ đi bộ chậm hơn, độ linh hoạt giảm đi, độ dài sải chân ngắn hơn, dễ té ngã thì có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh thoái hóa thần kinh Parkinson. Khi mắc bệnh, tín hiệu thần kinh truyền từ não đến hệ thống cơ xương sẽ kém đi, hệ quả là khiến dáng đi loạng choạng, không giữ thăng bằng tốt.

Dáng đi khập khiễng

Nếu một người có dáng đi khập khiễng, cảm thấy cơn đau ở mông, lan xuống chân, thậm chí là bắp chân khi đi bộ thì có thể nguyên nhân là do bệnh động mạch ngoại biên ẢNH MINH HỌA: PEXELS

Nguyên nhân của các triệu chứng này là do động mạch cung cấp máu đến chân bị hẹp, làm giảm nguồn cung ô xy đến các cơ ở chân. Hệ quả của tình trạng này là sự gia tăng tích tụ a xít lactic trong cơ. A xít lactic sẽ khiến cơ dễ bị đau và chuột rút, khiến dáng đi khập khiễng. Tuy nhiên, nếu ngừng đi thì cơn đau sẽ biến mất.



Nguyên nhân của các triệu chứng này là do động mạch cung cấp máu đến chân bị hẹp, làm giảm nguồn cung ô xy đến các cơ ở chân. Hệ quả của tình trạng này là sự gia tăng tích tụ a xít lactic trong cơ. A xít lactic sẽ khiến cơ dễ bị đau và chuột rút, khiến dáng đi khập khiễng. Tuy nhiên, nếu ngừng đi thì cơn đau sẽ biến mất.

Dáng đi lảo đảo

Dáng đi lảo đảo kèm theo việc khó giữ thăng bằng cơ thể thường do uống nhiều rượu bia. Tuy nhiên, nguyên nhân cũng có thể là do thiếu vitamin B12. May mắn là vấn đề sức khỏe này có thể điều trị hiệu quả bằng cách nạp vitamin B12 bằng cách tiêm hay uống. Ngoài ra, người mắc cũng có thể ăn các món giàu vitamin B12 như thịt, cá, trứng và sữa, theo The Conversation.