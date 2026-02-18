Dâng hương Bác Hồ giữa không gian xuân trang nghiêm ở Tỉnh ủy Đồng Nai

Những ngày đầu năm mới, khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai trở nên nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được vẻ trang nghiêm vốn có. Dòng người chỉnh tề trong trang phục du xuân, tay nâng nén hương thơm, thành kính bước vào Nhà thờ Bác Hồ - công trình văn hóa, tâm linh đặc biệt thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Người dân dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai, dịp Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: LÊ BÌNH

Không gian nơi đây được bao bọc bởi những tán cây xanh, thảm cỏ và các tiểu cảnh. Đặc biệt, những "cụ" mai vàng cổ thụ đang nở rộ, sắc vàng óng ánh dưới nắng xuân càng tôn thêm vẻ đẹp trang trọng, thanh khiết. Nhiều người dân tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đầu năm bên những cội mai, nhưng vẫn giữ sự trật tự, thành kính khi vào dâng hương.

Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai còn là địa chỉ giáo dục truyền thống lịch sử ẢNH: LÊ BÌNH

Chị Trần Thị Tuyết Nhung (41 tuổi, ở Đồng Nai) cho biết đây là lần đầu tiên chị cùng gia đình vào tham quan khuôn viên Tỉnh ủy Đồng Nai dịp đầu năm. "Đầu xuân được dâng hương cho Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chị Võ Thị Sáu là điều rất ý nghĩa. Mình không chỉ đi du xuân, mà là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị lãnh tụ đã hy sinh, cống hiến cho đất nước. Với tôi, đây là một cái tết rất vui và đáng nhớ", chị Nhung chia sẻ.

Cũng trong dòng người đến dâng hương, em Lê Thiên Triều (14 tuổi, ở phường Trấn Biên, Đồng Nai) xúc động nói: "Từ nhỏ, em đã được ba kể về công ơn của Bác Hồ và những chiến thắng của dân tộc. Em luôn ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy. Nay được dâng hương cho Bác tại Tỉnh ủy vào dịp năm mới, em rất vui và tự hào".

Sau khi dâng hương Bác Hồ, người dân chụp ảnh bên dàn mai vàng óng ánh ẢNH: LÊ BÌNH

Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai được xây dựng từ truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Đây là nơi tưởng niệm linh thiêng, còn là địa chỉ giáo dục truyền thống lịch sử, hun đúc tinh thần đoàn kết, khơi dậy quyết tâm xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Trong không khí xuân Bính Ngọ 2026 rộn ràng, việc mở cửa Nhà thờ Bác Hồ đón người dân đến dâng hương nhằm tạo điều kiện để người dân bày tỏ lòng tri ân, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về đạo lý, truyền thống của dân tộc.