Chính trị

Tỉnh ủy Đồng Nai công bố 2 quyết định quan trọng về công tác cán bộ

Lê Lâm
Lê Lâm
01/12/2025 14:20 GMT+7

Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ và công bố 2 quyết định quan trọng trong hội nghị này.

Sáng 1.12, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tỉnh ủy Đồng Nai công bố 2 quyết định quan trọng về công tác cán bộ- Ảnh 1.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Út (bên phải) và ông Nguyễn Kim Long

ẢNH: BĐN

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ định Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ định ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, ngày 28.11, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định về phân công nhiệm vụ công tác của chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh.

Theo quyết định, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long được phân công nhiệm vụ Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đồng Nai.

Hiện lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Út và 4 phó chủ tịch, gồm: ông Nguyễn Kim Long (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy), ông Lê Trường Sơn (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy), ông Hồ Văn Hà và bà Nguyễn Thị Hoàng.

