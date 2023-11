Đăng kiểm 'quay xe', không còn lo ùn tắc

Cục ĐKVN vừa có văn bản gửi các công ty: Công ty TNHH MAHA VN; Công ty TNHH Việt Nét; Công ty CP Công nghệ thiết bị Tân Phát; Công ty TNHH Hoàng Hoàng Anh là các hãng cung cấp thiết bị kiểm định về việc áp dụng biện pháp bảo mật dữ liệu cho phần mềm do các hãng cung cấp. Văn bản nêu rõ nghiêm cấm việc tạo lập, cung cấp các phần mềm trái quy định để can thiệp vào phần mềm điều khiển thiết bị của hãng và phần mềm Quản lý kiểm định của Cục ĐKVN nhằm làm sai lệch kết quả kiểm tra của thiết bị trong quá trình thực hiện kiểm định xe cơ giới. Chủ động rà soát và chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp bảo mật cho phần mềm điều khiển thiết bị của hãng để chống can thiệp từ các phần mềm khác hoặc trực tiếp từ người dùng tại đơn vị đăng kiểm. Ngoài ra, khi phát hiện có vi phạm phải thông báo ngay cho Cục ĐKVN để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các TTĐK xe cơ giới, Cục ĐKVN yêu cầu chủ động rà soát việc quản lý, sử dụng trang thiết bị, phần mềm điều khiển thiết bị của các hãng thiết bị cung cấp tại đơn vị đăng kiểm bảo đảm đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Cục và quy định pháp luật liên quan. Nghiêm cấm việc cài đặt, sử dụng phần mềm trái quy định nhằm tác động đến kết quả kiểm tra của các thiết bị kiểm định lưu trữ trong dữ liệu của các phần mềm điều khiển thiết bị của hãng và phần mềm Quản lý kiểm định của Cục ĐKVN.