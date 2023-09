Bắt giám đốc Trung tâm đăng kiểm 84-02D Trà Vinh làm sai lệch hơn 11.500 hồ sơ

Ngày 10.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và nhân viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 84-02D (gọi tắt là Trung tâm đăng kiểm 84-02D, ở ấp Sâm Bua, xã Lương Hòa, H.Châu Thành, Trà Vinh), để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Bắt nữ giám đốc Trung tâm đăng kiểm 84-02D Trà Vinh

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Phạm Thị Thanh Thùy (30 tuổi), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 84-02D; Nguyễn Quốc Thống (44 tuổi), nguyên Phó giám đốc, kiêm Trưởng dây chuyền kiểm định; Cao Châu (37 tuổi), nguyên nhân viên văn phòng.

Bị can Phạm Thị Thanh Thùy lúc bị bắt NAM LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 24.9.2021, Trần Lập Nghĩa (48 tuổi, ngụ P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM), là chủ đầu tư Trung tâm đăng kiểm 84-02D, giả chữ ký của ông N.H.M.Q (59 tuổi, ngụ TP.HCM) ký quyết định thành lập Chi nhánh Trung tâm đăng kiểm 84-02D tại Trà Vinh và thuê Phạm Thị Thanh Thùy đứng tên người đại diện pháp luật.

Khi đi vào hoạt động, Trung tâm đăng kiểm 84-02D chỉ có 4 người làm việc, trong đó có 2 đăng kiểm viên đủ điều kiện thực hiện việc đăng kiểm là ông Nguyễn Quốc Thống và 1 người khác. Do thiếu đăng kiểm viên, Trần Lập Nghĩa chỉ đạo Cao Châu (không đầy đủ bằng cấp chuyên môn) thực hiện, đồng thời ký vào hồ sơ kiểm định, mục đích để hợp thức hóa hồ sơ nhằm đối phó Cục Đăng kiểm Việt Nam khi có kiểm tra đột xuất.

Bị can Nguyễn Quốc Thống tại cơ quan công an NAM LONG

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ về quá trình hoạt động của Trung tâm đăng kiểm 84-02D, xét thấy có dấu hiệu tội phạm, ngày 12.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khám xét khẩn cấp trung tâm, thu giữ 12.961 bộ hồ sơ kiểm định cùng nhiều tài liệu và thiết bị điện tử có liên quan để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.

Trong số hồ sơ này, có 11.582 bộ hồ sơ kiểm định có dấu hiệu sai phạm. Cụ thể là hợp thức hóa hồ sơ, xâm phạm tính đúng đắn xác thực của nội dung các loại giấy tờ, hồ sơ kiểm định phương tiện xe cơ giới đường bộ và thu lợi bất hợp pháp trên 3,5 tỉ đồng (số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân của Trần Lập Nghĩa). Nghĩa đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Bị can Cao Châu nghe cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam NAM LONG

Vụ làm sai lệch hơn 11.500 hồ sơ tại Trung tâm đăng kiểm 84-02D đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.