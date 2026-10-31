Đăng kiểm sẽ siết chặt hơn

Sơ mi rơ moóc vừa cải tạo vừa lo

Như Thanh Niên đã phản ánh, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp vận tải container kiến nghị về những khó khăn liên quan đến việc xác định công năng của sơ mi rơ moóc khi thực hiện đăng kiểm. Cụ thể, một số phương tiện trước đây được ghi nhận có thể chở hàng hóa hoặc container, nhưng khi kiểm định lại chỉ được xác định công năng chuyên chở container, ảnh hưởng đến khả năng khai thác của doanh nghiệp. Hiệp hội Vận tải TP.HCM cho biết nhiều sơ mi rơ moóc dạng sàn được doanh nghiệp đầu tư nhằm phục vụ đồng thời hai mục đích: vận chuyển container và vận chuyển hàng hóa thông thường. Tuy nhiên, việc thay đổi hoặc không thống nhất cách ghi nhận công năng trên giấy chứng nhận kiểm định đang khiến doanh nghiệp gặp khó.

Các quy định đăng kiểm ô tô sẽ được siết chặt hơn ẢNH: QUANG THUẦN

Với doanh nghiệp logistics, khả năng sử dụng linh hoạt sơ mi rơ moóc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một phương tiện có thể vận chuyển container ở chiều đi và nhận hàng hóa thông thường ở chiều về sẽ giúp hạn chế tình trạng xe chạy rỗng, giảm chi phí nhiên liệu, nhân công và nâng cao hiệu quả khai thác. Ngược lại, nếu phương tiện chỉ được phép vận chuyển container, doanh nghiệp có thể phải từ chối những đơn hàng phù hợp với khả năng chịu tải thực tế của xe nhưng không thuộc công năng được ghi trên giấy chứng nhận kiểm định.

Sở Xây dựng TP.HCM thông tin, cơ quan đăng kiểm đã có hướng dẫn cho phép chủ phương tiện xuất trình hồ sơ kỹ thuật gốc để đối chiếu, làm rõ công năng thiết kế. Trường hợp đủ cơ sở xác định phương tiện đáp ứng cả hai công năng, thông tin trên giấy chứng nhận kiểm định có thể được xem xét điều chỉnh theo quy định. Dù vậy, vấn đề đặt ra là những phương tiện đã qua nhiều lần đăng kiểm, hồ sơ kỹ thuật không còn đầy đủ hoặc có sự khác biệt giữa dữ liệu ban đầu và thông tin hiện tại sẽ được giải quyết ra sao.

Trả lời PV Thanh Niên ngày 29.10, đại diện một doanh nghiệp vận tải tại TP.HCM chia sẻ: Đến nay quy định này vẫn chưa rõ ràng. Vì thế, nhiều doanh nghiệp đã phải mang phương tiện đi cải tạo nhằm giải quyết tình thế, chi phí không chỉ nằm ở việc lắp đặt thêm các bộ phận cơ khí mà còn bao gồm thiết kế, chứng nhận cải tạo, kiểm định lại và thời gian phương tiện phải ngừng hoạt động.

Theo ghi nhận của PV, việc cải tạo không theo một quy chuẩn thống nhất dẫn đến nguy cơ mang tính hình thức. Chẳng hạn, nếu chỉ yêu cầu lắp thêm vách chắn mà không đánh giá đầy đủ khả năng chịu lực, liên kết kết cấu và phương án cố định hàng hóa, việc cải tạo chưa chắc đã mang lại hiệu quả an toàn tương ứng. Một lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm TP.HCM cũng thừa nhận việc cải tạo sơ mi rơ moóc hiện nay đang có những bất cập mà chưa có hướng dẫn chi tiết cụ thể, khiến việc triển khai chưa thuận lợi.

Từ thực tế này, doanh nghiệp mong muốn cơ quan quản lý ban hành hướng dẫn kỹ thuật rõ ràng, thống nhất giữa các trung tâm đăng kiểm, đồng thời phân biệt những phương tiện thực sự phải cải tạo với các trường hợp chỉ cần đối chiếu, cập nhật lại hồ sơ. Đối với phương tiện đã được chứng nhận hai công năng, nếu kết cấu thực tế vẫn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, việc khôi phục hoặc điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận cần được ưu tiên thay vì bắt buộc doanh nghiệp cải tạo đồng loạt.

Kiểm định đèn ô tô sẽ chặt chẽ hơn, chủ xe cần lưu ý gì?

Không chỉ sơ mi rơ moóc, hoạt động đăng kiểm ô tô còn đứng trước những thay đổi đáng chú ý liên quan đến hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu và đèn cảnh báo. Bộ Xây dựng hiện đang lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm định xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ, sửa đổi, bổ sung và thay thế QCVN 122:2024/BGTVT.

Một số thay đổi trong dự thảo Quy định mới về đăng kiểm ô tô ẢNH: QUANG THUẦN - ĐỒ HỌA: TUẤN ANH

Dự thảo đề xuất bổ sung nhiều tiêu chí kiểm tra hệ thống đèn, đồng thời nâng mức độ một số lỗi từ hư hỏng, khiếm khuyết không quan trọng lên hư hỏng, khiếm khuyết quan trọng. Điều này đồng nghĩa với việc một số lỗi trước đây chưa khiến phương tiện bị từ chối cấp giấy chứng nhận kiểm định có thể trở thành nguyên nhân buộc chủ xe phải sửa chữa và kiểm định lại nếu quy định mới được ban hành.

Một trong những thay đổi đáng chú ý liên quan đến đèn chiếu xa và đèn chiếu gần. Với đèn chiếu xa, dự thảo bổ sung kiểm tra độ lệch chùm sáng đối với những kết cấu đèn có cơ cấu điều chỉnh độc lập với đèn chiếu gần. Đối với đèn chiếu gần, cơ quan soạn thảo đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu đánh giá ranh giới tối - sáng của chùm sáng. Những trường hợp ánh sáng chiếu lệch, không bảo đảm vị trí hoặc giới hạn kỹ thuật theo quy định có thể bị xác định là khiếm khuyết quan trọng.

Thực tế, tình trạng đèn pha quá sáng, chiếu sai hướng hoặc gây chói mắt người điều khiển phương tiện ngược chiều lâu nay là một trong những nguyên nhân làm giảm khả năng quan sát, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Tuy nhiên, việc đánh giá hệ thống đèn cũng cần tính đến đặc điểm thiết kế của từng dòng xe, nhất là các phương tiện sử dụng công nghệ chiếu sáng hiện đại như LED, projector hoặc hệ thống đèn thích ứng. Đối với đèn báo rẽ và đèn báo nguy hiểm, dự thảo đề xuất nâng mức độ lỗi khi tần số nháy nằm ngoài khoảng 60 - 120 lần/phút từ không quan trọng lên quan trọng. Trường hợp các đèn báo nguy hiểm không nháy đồng thời cũng được đề xuất xếp vào nhóm lỗi quan trọng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận định, đèn tín hiệu nháy quá nhanh hoặc quá chậm có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận biết của người tham gia giao thông, nhất là khi phương tiện chuyển hướng, chuyển làn hoặc dừng khẩn cấp. Đáng chú ý, phạm vi kiểm tra đèn sương mù phía trước cũng được đề xuất mở rộng. Nếu như trước đây việc kiểm tra một số tiêu chí tập trung vào đèn lắp thêm, dự thảo mới đề xuất áp dụng với cả đèn nguyên bản theo thiết kế của nhà sản xuất. Các lỗi liên quan đến số lượng, vị trí lắp đặt, độ chắc chắn, màu sắc ánh sáng, tình trạng hoạt động và khả năng điều khiển đèn đều được xem xét đánh giá chặt chẽ hơn. Với đèn phanh, dự thảo bổ sung yêu cầu về sự đồng nhất màu sắc giữa các đèn đối xứng, đồng thời quy định đèn phanh phải sáng rõ hơn đèn vị trí phía sau. Những khiếm khuyết không đáp ứng yêu cầu có thể khiến phương tiện phải khắc phục trước khi được cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Những thay đổi này được cơ quan quản lý kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng kiểm định, hạn chế tình trạng phương tiện sử dụng hệ thống chiếu sáng không bảo đảm an toàn. Dù vậy, đối với chủ phương tiện, đặc biệt là những người đã thay thế hoặc nâng cấp hệ thống đèn, dự thảo cũng đặt ra yêu cầu phải kiểm tra lại tình trạng kỹ thuật trước khi đưa xe đi đăng kiểm. Với những quy định mới trong dự thảo, chủ xe có thể phải điều chỉnh hướng chiếu sáng, thay thế bóng đèn hoặc khắc phục những lỗi kỹ thuật phát sinh sau quá trình sử dụng. Riêng các trường hợp đã can thiệp vào kết cấu cụm đèn, hệ thống điện hoặc lắp thêm thiết bị chiếu sáng, việc xác định phương tiện có đáp ứng quy chuẩn hay không cần căn cứ vào thiết kế, chứng nhận của thiết bị và kết quả kiểm tra thực tế.