Đăng ký khai sinh tại bệnh viện ngay sau sinh

Để triển khai, Trung tâm phục vụ hành chính công có điểm hỗ trợ đặt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ theo quy trình hiện hành. Người dân đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn thao tác khi có nhu cầu. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp giấy chứng sinh và liên thông dữ liệu giấy chứng sinh điện tử theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác. UBND cấp xã có thẩm quyền thực hiện tiếp nhận, giải quyết đăng ký khai sinh và trả kết quả theo quy định; không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có thể khai thác hợp pháp trên hệ thống, trừ trường hợp cần bổ sung để bảo đảm điều kiện giải quyết hồ sơ.

Từ tháng 10.2026, các bé sẽ được gia đình đăng ký khai sinh ngay sau sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ẢNH: NGUYỄN THÀNH

Thủ tục đăng ký khai sinh thực hiện với trẻ em là công dân VN sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ có đăng ký thường trú trên địa bàn TP.Hà Nội, có giấy chứng sinh và thông tin, dữ liệu liên quan đầy đủ, thống nhất theo quy định của pháp luật; không thực hiện thí điểm đối với trường hợp mang thai hộ hoặc trường hợp có yếu tố đặc thù cần xác minh, giải quyết theo quy định riêng. Trong trường hợp cần yêu cầu bổ sung hồ sơ, phải nêu rõ nội dung, tránh để người dân phải đi lại, bổ sung nhiều lần do hướng dẫn chưa đầy đủ.

TP.Hà Nội yêu cầu việc triển khai đảm bảo an ninh, an toàn, không lọt, lộ thông tin. UBND các xã, phường tổ chức tiếp nhận, giải quyết đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền, bảo đảm thời hạn và chất lượng giải quyết hồ sơ. Đồng thời, cơ quan công an và cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn TP phối hợp thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định.

TP.Hà Nội cho biết trên cơ sở kết quả thí điểm sẽ xem xét việc mở rộng phạm vi triển khai, cải tiến mô hình theo hướng tự động hóa, liên thông thủ tục nhằm hạn chế người dân phải khai báo thông tin nhiều lần.