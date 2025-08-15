Đăng ký thành viên trung tâm tài chính quốc tế chỉ 7 ngày là xong

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định về thành lập trung tâm tài chính quốc tế.

Theo đó, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam có vị trí địa lý với ranh giới cụ thể đặt tại 2 địa điểm do UBND TP.HCM và TP.Đà Nẵng xác định, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và theo quy định của pháp luật.

Phối cảnh trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM ẢNH: UBND TP.HCM

Trung tâm tài chính tại TP.HCM tập trung phát triển thị trường vốn gắn với dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ, bảo hiểm, các sản phẩm tài chính, phái sinh tài chính; hệ thống ngân hàng, sản phẩm thị trường tiền tệ; cơ chế thử nghiệm (sandbox) về fintech, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính; thành lập các sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch mới; các dịch vụ chuỗi cung ứng khu vực, trung tâm logistic, vận tải cảng biển...

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.Đà Nẵng tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính xanh, tài chính thương mại phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức và cá nhân không cư trú (dịch vụ tài chính offshore), các hoạt động thương mại xuyên biên giới gắn với khu thương mại tự do, các khu công nghệ cao, khu kinh tế mở, khu công nghiệp.

Thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán, chuyển tiền kỹ thuật số; thành lập các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch mới; thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, công ty quản lý quỹ vừa và nhỏ...

Lĩnh vực thu hút đầu tư và chính sách ưu đãi cụ thể do cơ quan điều hành trung tâm tài chính quốc tế tại địa phương quyết định.

Công nhận thành viên ngay với tổ chức kinh tế trong Fortune 500

Cơ quan điều hành trung tâm tài chính quốc tế tại địa phương do UBND quyết định thành lập và có chức năng quản lý nhà nước, điều hành trực tiếp mọi hoạt động tại trung tâm tài chính quốc tế tại địa phương, hoạt động độc lập trong việc thực hiện quyền hạn được giao.

Việt Nam có nhiều thuận lợi để trở thành trung tâm tài chính mới của khu vực ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về thành viên trong trung tâm tài chính, Bộ Tài chính xây dựng 2 phương án quy định tiêu chuẩn về năng lực tài chính, uy tín, lĩnh vực hoạt động.

Phương án 1: quy định tiêu chuẩn tại nghị định này. Thành viên trong trung tâm tài chính không thuộc các đối tượng bị cấm thành lập và hoạt động tại Việt Nam; đảm bảo các quy định về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; có uy tín trong lĩnh vực hoạt động tại Việt Nam, khu vực, quốc tế.

Có tình hình tài chính ổn định, xếp hạng tín dụng cao từ các tổ chức xếp hạng quốc tế (BB trở lên); có mô hình kinh doanh, hoạt động hiệu quả, minh bạch và có đóng góp cho quốc gia nơi hoạt động; có tài sản sở hữu trí tuệ; có công nghệ tiên tiến, được công nhận...

Phương án 2: cơ quan điều hành trung tâm tài chính quốc tế xác định tiêu chuẩn về năng lực tài chính, uy tín và có lĩnh vực hoạt động phù hợp với định hướng phát triển của trung tâm tài chính quốc tế.

Bộ Tài chính đánh giá, một trong những trọng tâm của dự thảo nghị định là cắt giảm và đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính trong phạm vi trung tâm tài chính quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư.

Nguyên tắc chung được quán triệt là chỉ quy định những thủ tục thật sự cần thiết để thực thi các cơ chế đặc thù, thiết kế các thủ tục theo hướng đơn giản nhất.

Cụ thể, thủ tục đăng ký thành viên trung tâm tài chính quốc tế được quy định rất đơn giản: nhà đầu tư có thể đăng ký qua cổng thông tin điện tử, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp.

Cơ quan điều hành sẽ thẩm định nhanh trong 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ sẽ có văn bản chấp thuận tạm thời tư cách thành viên (hiệu lực tối đa 1 tháng) và trong thời hạn 7 ngày sẽ quyết định chính thức việc công nhận thành viên. Đây là thời hạn giải quyết rất ngắn so với thủ tục cấp phép thông thường.

Hồ sơ đăng ký cũng chỉ gồm những giấy tờ cơ bản (đăng ký doanh nghiệp, báo cáo tài chính 3 năm, phương án hoạt động).

Đáng chú ý, các tổ chức kinh tế nằm trong danh sách Fortune 500 sẽ được công nhận thành viên mà không cần thủ tục đăng ký, giúp thu hút các "đại bàng" tài chính.

Các thủ tục hành chính khác liên quan đến cơ chế chính sách đặc thù đều được quy định theo hướng "một cửa" tại chỗ. Cụ thể, thủ tục cấp phép thử nghiệm fintech sẽ do chính cơ quan điều hành trung tâm tài chính quốc tế xem xét cấp trong phạm vi trung tâm tài chính quốc tế.

Các hoạt động về kiểm tra, giám sát sẽ chỉ được thực hiện bởi cơ quan giám sát thay vì chịu sự quản lý của nhiều cơ quan chuyên ngành như ở ngoài khu vực trung tâm tài chính quốc tế.

Dự kiến, nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1.9.2025.