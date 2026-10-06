Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại một tình huống khá đặc biệt tại phường Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng. Trong clip, khi một nhóm người đang tổ chức sinh nhật, đội kèn đám tang vừa đi ngang qua đã dừng lại, dùng kèn và trống chơi giai điệu Happy Birthday để chúc mừng.

Khoảnh khắc bất ngờ nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Bên cạnh những ý kiến thích thú, câu chuyện cũng khiến nhiều người tranh luận: đội kèn vừa phục vụ đám tang về thổi nhạc chúc mừng sinh nhật như vậy có nên không?

Đội kèn đám tang đi ngang thổi bài "Happy Birthday" ẢNH CẮT TỪ CLIP

'Về kể có đội kèn tây chúc mừng sinh nhật chắc không ai tin'

Nhiều người xem clip cho rằng đây đơn giản là một khoảnh khắc vui vẻ, không cần quá câu nệ chuyện đội kèn trước đó phục vụ ở đâu.

Một tài khoản bình luận, kèn hay trống cũng chỉ là nhạc cụ, quan trọng là bài được chơi trong hoàn cảnh nào. Người khác hài hước cho rằng, sau buổi sinh nhật này, "về kể có đội kèn tây chúc mừng sinh nhật chắc không ai tin".

Đang mừng sinh nhật, bất ngờ được đội kèn đám tang thổi 'Happy Birthday'

Clip đang mừng sinh nhật, đội kèn đám tang đi ngang bất ngờ thổi 'Happy Birthday'

Một số ý kiến cũng nhìn câu chuyện theo hướng nhẹ nhàng hơn, cho rằng cuộc sống ngắn ngủi nên khi có thể mang lại niềm vui cho nhau thì không cần quá bận tâm chuyện kiêng kỵ. Đội kèn đám tang chơi bài chúc mừng sinh nhật, mọi người vui vẻ đón nhận là được.

Tuy nhiên, cũng có người đặt vấn đề liệu đội kèn vừa phục vụ đám tang có nên ghé vào một buổi sinh nhật và chơi nhạc hay không. Những ý kiến này cho thấy cùng một tình huống nhưng cách nhìn nhận của mỗi người có thể khác nhau.

Người đăng clip nói gì?

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Hồng Duyên, người đăng tải đoạn clip, cho biết sự việc diễn ra ngày 3.10, trong buổi sinh hoạt của câu lạc bộ chạy bộ Hòa Sơn Runner tại phường Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng.

Hôm đó, câu lạc bộ tổ chức sinh nhật cho thành viên. Đúng lúc này, một đội kèn sau khi phục vụ đám tang xong đang trên đường trở về thì đi ngang qua.

Một số thành viên câu lạc bộ có quen với đội thổi kèn từ trước đó ẢNH CẮT TỪ CLIP

Do trong đội kèn có một vài người quen với các thành viên câu lạc bộ, hai bên trò chuyện với nhau khá tự nhiên. Sau đó, các thành viên đội kèn vui vẻ ghé lại, thổi bài Happy Birthday để chúc mừng sinh nhật rồi tiếp tục ra về.

"Đội kèn và câu lạc bộ có vài người quen với nhau chứ không phải tất cả đều quen. Mấy chú nghĩ đơn giản là thổi một bài cho vui, chúc mừng sinh nhật rồi đi về", chị Duyên chia sẻ.

Theo chị Duyên, những người có mặt lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều về việc đội kèn vừa đi phục vụ đám tang. Không khí chủ yếu là vui vẻ vì đây là lời chúc mừng bất ngờ dành cho thành viên câu lạc bộ.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, chị Duyên khá bất ngờ khi video được chia sẻ rộng rãi và nhận về nhiều bình luận. Chị cho biết mình có đọc các ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Theo chị, nếu nhìn câu chuyện theo hướng vui vẻ, tích cực thì sẽ thấy đây chỉ là một khoảnh khắc ngẫu nhiên và thú vị.

"Đa số mọi người ở đó thấy vui vẻ, bình thường vì đám tang cũng đã xong rồi, không ai nghĩ gì nhiều. Còn những bình luận khác thì mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận câu chuyện khác nhau", chị Duyên nói.