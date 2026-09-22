Đảng Nước Nga thống nhất dẫn đầu bầu cử Duma Quốc gia

Theo TASS, với hơn 95% số phiếu được kiểm đếm, đảng Nước Nga thống nhất tạm dẫn đầu khi giành được 57,82% số phiếu. Kết quả dự kiến giúp đảng này giành 355 trên tổng số 450 ghế tại Duma Quốc gia. Xếp tiếp theo lần lượt là đảng Cộng sản Liên bang Nga (CPRF) với 13,8%, đảng Dân chủ tự do Nga (LDPR) với 8,9%, đảng Những con người mới với 7,9% và đảng Nước Nga công bằng với 4,96% - gần đạt ngưỡng 5% để vào Duma Quốc gia.

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Cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 diễn ra trong 3 ngày (từ 18 - 20.9), bầu ra 450 đại biểu khóa mới. Một nửa trong đó, tức 225 đại biểu, được bầu tại 225 đơn vị bầu cử trên toàn lãnh thổ Nga theo chế độ một đại biểu (người có phiếu cao nhất sẽ trúng cử). 225 ghế còn lại được phân bổ theo tỷ lệ số phiếu mà các đảng nhận được trên toàn quốc. Có 10 đảng được đưa vào danh sách tranh cử theo đơn vị bầu cử liên bang, gồm: đảng Nước Nga thống nhất, CPRF, LDPR, đảng Những con người mới, đảng Nước Nga công bằng, đảng Những người hưu trí Nga vì công bằng xã hội, đảng Những người cộng sản Nga, đảng Rodina (Tổ quốc), đảng Xanh và đảng Dân chủ trực tiếp. Song song đó, Nga cũng tổ chức bầu cử cơ quan lập pháp tại 39 khu vực và bầu các chức vụ lãnh đạo cao nhất của các chủ thể liên bang.

Chủ tịch đảng Nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev (hàng trước, thứ hai từ trái qua) cùng các đảng viên theo dõi kết quả bầu cử tại Moscow ngày 20.9 ẢNH: AP

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử T.Ư Nga Ella Pamfilova cho biết cuộc bầu cử năm nay có tỷ lệ cử tri tham gia kỷ lục, đạt 56,66%. Hơn 3,6 triệu người bỏ phiếu trực tuyến, đạt 90,87% cử tri đăng ký hình thức này.

Kết quả bầu cử cuối cùng sẽ được công bố sớm nhất vào ngày 25.9, sau khi kiểm đếm toàn bộ phiếu bầu và hoàn tất các thủ tục khác theo quy định.