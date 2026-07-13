Đằng sau doanh thu kỷ lục 1 tỉ USD của phim tiểu sử về Michael Jackson

Bộ phim tái hiện cuộc đời Michael Jackson từ thời hoạt động cùng nhóm Jackson 5 đến khi trở thành một trong những nghệ sĩ giải trí lớn nhất thế giới ẢNH: CẮT TỪ PHIM MICHAEL

Bộ phim tiểu sử về Michael Jackson giúp Lionsgate hồi sinh

Ít ai nghĩ rằng một hãng phim từng lao đao vì nợ nần và thua lỗ liên tiếp lại có màn trở lại ấn tượng như bây giờ. Từng bị xem là đối tượng cần sớm được "sang tay" cho các tập đoàn công nghệ, Lionsgate vừa tạo ra cú vang lớn khi bộ phim tiểu sử về Michael Jackson, tựa đề Michael, vượt mốc 1 tỉ USD doanh thu toàn cầu. Đây là cột mốc lịch sử của hãng.

Đáng nói, Michael (kinh phí 150 triệu USD - khoảng 3.800 tỉ đồng) từng bị các hãng phim lớn nhất Hollywood từ chối thẳng thừng vì lo ngại những tranh cãi xoay quanh đời tư của "ông hoàng nhạc pop". Lionsgate đã chọn cách dấn thân vào rủi ro, và họ thắng lớn.

Nếu Michael là cú nổ lớn, thì The Housemaid, bộ phim kinh dị kinh phí khiêm tốn 35 triệu USD (khoảng 890 tỉ đồng), lại là minh chứng cho tư duy nhạy bén của Lionsgate khi thu về tới 400,5 triệu USD. Không hãng phim nào khác trong năm nay tìm được hai "mỏ vàng" mới ấn tượng như vậy.

Ông Sean Diffley, chuyên gia từ Morgan Stanley, ví von đầy tính liên tưởng: "Con sư tử đang gầm". Thực tế, cổ phiếu Lionsgate đang tăng mạnh.

Theo The New York Times, Lionsgate hiện là hãng phim lớn cuối cùng không thuộc sở hữu của các tập đoàn đa ngành. Điều này vừa là lợi thế, vừa là áp lực. Khi không có công viên giải trí hay đế chế bán lẻ để "lấy chỗ này bù chỗ kia" như Disney, Lionsgate chỉ có một con đường: Phim phải hay, phải thắng.

Người đứng sau cú lội ngược dòng

Động lực chính cho màn "hồi sinh" này chính là Adam Fogelson, cựu chủ tịch Universal Pictures. Khi tiếp quản Lionsgate Motion Picture Group vào năm 2024, ông đối mặt với một đống đổ nát sau đại dịch và các cuộc đình công. Thậm chí, bộ phim hài hành động Borderlands với kinh phí "khủng" 115 triệu USD (gần 3.000 tỉ đồng) đã thất bại ê chề khi chỉ thu về vỏn vẹn 33 triệu USD.

Tuy nhiên, Fogelson đã kiên định với chiến lược "độc bản". Thay vì đổ tiền tấn vào quảng cáo như các "đại gia", ông tối ưu hóa chi phí, bán bớt bản quyền nước ngoài để giảm rủi ro. Những dự án mới như The Long Walk hay Now You See Me: Now You Don't đã chứng minh hướng đi này là đúng. Hiện tại, Lionsgate đang nắm giữ 10% thị phần phòng vé nội địa Mỹ, con số đáng nể, vượt xa nhiều đối thủ lớn khác.

Thách thức vẫn còn đó. Với gánh nặng nợ dài hạn lên đến hàng tỉ USD, các "ông lớn" như Sony hay Netflix vẫn không ngừng lảng vảng quanh hãng. Nhưng Lionsgate đang cố gắng tự đứng vững bằng cách bắt tay với những tên tuổi lớn như Jason Blum (phim kinh dị) hay James Wan (thương hiệu Saw). Họ cũng sở hữu thư viện khổng lồ với 20.000 đầu phim, mang về hơn 1 tỉ USD doanh thu mỗi năm.

Adam Fogelson tự tin khi nhắc đến phần tiếp theo của Michael hay màn tái xuất của Jennifer Grey trong dự án Dirty Dancing mới. Ông Fogelson chia sẻ: "Tôi vô cùng lạc quan về hướng đi hiện tại. Mỗi dự án đều được thúc đẩy bởi tầm nhìn sáng tạo độc đáo từ những bộ óc tài năng nhất".