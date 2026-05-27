Đằng sau ống kính máy quay, Song Hye Kyo thực sự là người như thế nào?

Nguyễn Quang Hải
27/05/2026 14:26 GMT+7

Cuộc phỏng vấn mới nhất của Song Hye Kyo với Vogue China đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội sau khi nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống thường ngày, tính cách nghiêm khắc với bản thân và cuộc sống hậu ly hôn.

Ngày 26.5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin về cuộc trò chuyện gần đây giữa Song Hye KyoVogue China. Những chia sẻ chân thành của minh tinh nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi cô đề cập đến lối sống hiện tại, quan điểm sống cũng như những thay đổi trong suy nghĩ sau nhiều năm biến cố tình cảm, theo Kbizoom.

Mỹ nhân Hậu duệ mặt trời cho biết cô hiện dành phần lớn thời gian rảnh ở nhà chăm sóc thú cưng và tận hưởng cuộc sống yên bình sau biến cố hôn nhân với Song Joong Ki

Song Hye Kyo sống kín tiếng, nghiêm khắc nhưng hài hước

Khi được hỏi thường làm gì vào thời gian rảnh ngoài lịch trình quay phim bận rộn, Song Hye Kyo cho biết cuộc sống hiện tại của cô khá đơn giản và yên bình: "Tôi chủ yếu ở nhà làm việc nhà, dắt chó đi dạo và xem những bộ phim hay chương trình mà trước đây chưa có thời gian xem".

Câu trả lời của nữ diễn viên nhanh chóng tạo nên nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng những chia sẻ này cho thấy cô hiện đang tận hưởng cuộc sống độc thân và tập trung nhiều hơn vào bản thân thay vì chuyện tình cảm.

Song Hye Kyo cũng tiết lộ việc nuôi thú cưng đã thay đổi đáng kể thói quen sinh hoạt và sở thích du lịch của cô: "So với trước đây, tôi không còn đi du lịch nhiều nữa. Từ khi nuôi chó, tôi không muốn để nó ở nhà một mình nên cũng hạn chế đi xa hơn trước".

Trong buổi phỏng vấn, Song Hye Kyo còn được hỏi liệu cô có phải là người dễ dàng nuông chiều bản thân hay không. Nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận cô là người cực kỳ nghiêm khắc với chính mình.

Cô cho biết khoảnh khắc nhận giải Daesang tại Blue Dragon Series Awards nhờ bộ phim The Glory là lần đầu tiên cô thực sự tự khen ngợi bản thân sau nhiều năm làm nghề: "Tôi không phải kiểu người nuông chiều bản thân. Tôi thường rất nghiêm khắc và luôn tự nhìn lại chính mình". Người đẹp 8X cũng thừa nhận cô chưa bao giờ nghĩ mình là một "diễn viên thiên bẩm" dù đã có gần 30 năm hoạt động nghệ thuật đỉnh cao.

Khả năng tạo "phản ứng hóa học" bùng nổ với bạn diễn nam giúp Song Hye Kyo trở thành biểu tượng phim tình cảm của màn ảnh Hàn

Nữ chính phim Ngôi nhà hạnh phúc cho biết mỗi nhân vật đều là "một cuộc đời mà bản thân chưa từng trải qua", vì vậy mỗi dự án mới đều khiến cô áp lực và phải học hỏi lại từ đầu. Theo Song Hye Kyo, cảm giác lo lắng và tự hoài nghi chưa từng biến mất, kể cả khi đã trở thành ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc.

Chính sự cầu toàn này được cho là lý do giúp cô duy trì vị thế hàng đầu suốt nhiều thập kỷ trong làng giải trí đầy cạnh tranh. Một số đạo diễn và đồng nghiệp từng làm việc cùng Song Hye Kyo nhận xét nữ diễn viên có phong cách làm việc rất tập trung, ít nói nhưng luôn quan tâm đến cảm xúc của ê kíp phía sau máy quay.

Trong showbiz Hàn Quốc, Song Hye Kyo cũng nổi tiếng là người giữ các mối quan hệ bền chặt và kín đáo. Cô có tình bạn thân thiết nhiều năm với các diễn viên như Kim Hye Soo, Yoo Ah In hay Park Sol Mi. Dù không thường xuyên xuất hiện trong những buổi tụ họp ồn ào của giới nghệ sĩ, Song Hye Kyo vẫn được xem là người sống tình cảm và luôn âm thầm giữ liên lạc với bạn bè thân thiết.

Đằng sau hình ảnh lạnh lùng trên màn ảnh, Song Hye Kyo ngoài đời được cho là khá hài hước và gần gũi

Nhiều đồng nghiệp từng tiết lộ ngoài đời, Song Hye Kyo có tính cách khá trái ngược với hình ảnh lạnh lùng mà công chúng thường thấy. Cô được nhận xét là người hài hước, thích pha trò và đặc biệt quan tâm đến người xung quanh khi làm việc chung. Truyền thông quốc tế mô tả Song Hye Kyo là người mang khí chất "điềm tĩnh nhưng đầy chiều sâu", đồng thời cho rằng sức hút lâu năm của cô không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ sự tinh tế và cách thể hiện cảm xúc rất tiết chế.

'Song Hye Kyo Trung Quốc' Trương Vũ Kỳ vạ miệng trên sóng trực tiếp

Người đẹp xứ Trung Trương Vũ Kỳ gây phẫn nộ khi mất kiểm soát cảm xúc, công khai chửi bới khán giả ngay trong buổi livestream, khiến hình ảnh vốn nhiều tranh cãi của cô tiếp tục lao dốc, Kbizoom đưa tin ngày 7.4.

